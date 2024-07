Qué pasó con la niña atacada por un león en vivo hace más de 20 años

Así fue el momento en que todo se descontroló en pantalla (Captura de pantalla Con sello de mujer)

Cada cierto tiempo vuelve a viralizarse en redes el momento en que un león atacó a una bebé en un programa de televisión, todo lo que ocurre en la grabación es muy desconcertante, desde la ex directora del Zoológico de Chapultepec, Maria Elena Hoyos, intentando calmar la situación hasta los gritos de la mamá de la niña.

Algunos llegaron a pensar que se trataba de invitadas aleatorias, pero en realidad la niña atacada es Paulina González, sobrina de Magda Rodríguez, productora del programa Con sello de mujer. Por otra parte, quien estaba sosteniendo a la entonces menor de edad era Andrea Rodríguez, su mamá.

En 2020, la protagonista de este icónico momento de la televisión mexicana hizo varios tiktok reaccionando al video “No sé qué me espantó más, si el ataque del león, los gritos de mi mamá o los gritos de la señora diciendo ‘No mi Paullie’ 70 veces’”, llegó a confesar.

Paulina González y la productora Magda Rodríguez (Instagram/@pau_gonz16)

Actualmente Paulina González tiene 23 años y entre sus pasiones se encuentran el canto y el cine, constantemente comparte fotos de sus diversos viajes por el mundo y su vida romántica junto a su esposa Pam Rosendo, hija de la conductora Pamela Cerdeira. También suele publicar fotos junto a su mamá o a su abuela Magda.

Paulina no tiene ningún problema en reconocer que es la bebé atacada por un león en televisión nacional; incluso en su cuenta de Instagram el incidente con el felino forma parte de su descripción, pues además de sus otras redes sociales, indica lo siguiente: “Sí, soy la bebé del león...”

La hija de Andrea Rodríguez asegura que sólo tenía un rasguño Crédito: (TikTok/@pau_gonz16)

En su momento, Paulina relató que salió ilesa del ataque del león, únicamente le quedó un rasguño que se fue desvaneciendo al poco tiempo. Ahora ese incidente es sólo una anécdota más en su vida que suele recordar con humor. Entre comentarios de TikTok reveló —para tranquilidad de muchas personas— que el felino no fue sacrificado o castigado de ninguna manera.

A través de sus redes sociales llegó a expresar lo siguiente:

Andrea Rodríguez y Paulina González recrean foto de cuando era niña (Instagram/@pau_gonz16)

“Básicamente yo estaba en un programa que se llama Con sello de mujer a los dos años, mi mamá y mi tía Magda Rodríguez, en una sección todas las semanas salía con un animal exótico, había salido con tarántulas, serpientes y panteras, esa vez me tocó un león. Yo estaba muy incómoda, tenía dos años y obvio iba a llorar, de repente el león me ve y piensa ‘eres mi presa’, cuando me agarra todos comienzan a gritar y la señora decía ‘tranquila, tranquila’”, dijo.

De igual forma, mencionó que la ex directora del zoológico de Chapultepec la cargó para revisarla e hizo todo lo posible por acercar a la bebé al león nuevamente, como se puede ver en la grabación.

A pesar de que no hubo lesión alguna, Paulina ha explicado que nunca más se volvió a llevar a animales salvajes al foro de Con sello de mujer.

La joven suele recordar la situación del ataque de un león con mucho humor (Instagram/@pau_gonz16)

Qué pasa en el video donde un león ataca a una bebé

Mientras la niña está en el regazo de Andrea Rodríguez, la directora del Zoológico está dando una explicación sobre la melena de los leones, justo cuando la bebé comienza a llorar, el cachorro felino se abalanza sobre las piernas de la bebé.

En ese momento, Andrea Rodríguez comienza a gritar y a jalar a su hija Paulina, segundos después, el cuidador del león aleja al animal y se acerca un elemento de Protección Civil para revisar que todo esté en orden. Esto ocurrió en vivo durante 2003.

Así fue el momento en que el cachorro de león atrapó a Paulina, hija de Andrea Rodríguez Crédito: Con Sello de Mujer

En el video se muestra que la explicación que da la entonces directora del Zoológico es “Obviamente le gustan los niños y piensa que todo lo que mide menos de 60 centímetros es un juguete, vamos a acercarla para que se le quite el miedo, tu vete si no quieres pero necesitamos acercar a la bebé”.

Finalmente la niña es retirada del lugar cuando otra conductora le indica a Maria Elena Hoyos que debe entregarla por órdenes de la producción.

Cabe señalar que a pesar de lo escandalosa que fue la situación al aire, esta no es la polémica más fuerte de Maria Helena Hoyos, pues la ex directora fue señalada como responsable de la muerte y el descuido de varios animales en el Zoológico de Chapultepec durante los 15 años que estuvo al frente, esta acusación indicaba un supuesto manejo inadecuado de recursos.