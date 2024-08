Mujer taxista parodia a conductor al no llevar a pasajeros con sobrepeso: “Mi carrito no va a soportar”

La mujer intentaba que el usuario no se enojara por lo quererlo llevarlo en su auto con las otras tres personas con sobrepeso. (TiKTok / @gabriela.encinas.chofer/)

Un reciente video de parodia en TikTok ha generado una intensa discusión sobre la discriminación y las limitaciones técnicas de los vehículos de transporte privado. En el video, la supuesta conductora de una aplicación, Gabriela Encinas, se enfrenta a un dilema cuando se le solicita que transporte a cuatro pasajeros con sobrepeso.

El usuario Gabriel, acompañado por tres personas más, aborda el vehículo de Encinas, quien de inmediato expresa su preocupación. “Señor Gabriel, no es por ofender, pero solo van a poder subir máximo tres personas”, comenta Encinas. Esta afirmación sorprendió a Gabriel, quien respondió: “¿Pero, por qué? ¡Si somos cuatro! Y ahí dice que tu coche es para cuatro pasajeros”.

Gabriela, visiblemente incómoda, intentó explicar su postura de manera no ofensiva. “Sí, pero le voy a explicar mi criterio y lo trato de hacer en una forma que no suene ofensiva, y aclaro que no es mi intención de ofenderlo, pero son cuatro personas que tienen sobrepeso y mi carrito no va aguantar”.

A pesar de la insistencia de Gabriel, quien mencionó que podrían acomodarse, Encinas mantuvo su posición. “Pues a lo mejor apretados cabemos pero mi carro no va aguantar el peso porque en todos los topes va ir chocando”. La tensión aumentó cuando el pasajero replicó: “Pero si no vas a llevar toneladas, muchacha”.

La creadora de contenido aseguró al usuario que no quería ofenderlo. (TiKTok / @gabriela.encinas.chofer/) Infobae MX

Encinas reiteró su preocupación por el peso, indicando que no quería hacer un comentario ofensivo pero que los pasajeros tenían sobrepeso. “Señor, no quiero hacer un comentario que parezca ofensivo pero tienen sobrepeso”. Gabriel, visiblemente molesto, insistió en que la aplicación indicaba que el vehículo podía transportar a cuatro personas. “Osea te da igual lo que diga la aplicación, ahí dice cuatro”.

Finalmente, la conductora explicó que no se trataba de si cabían o no, sino del impacto del peso en su vehículo. “No es de que quepan, sino que es demasiado peso, pues y a mi carro le afecta. Yo sé que suena grosero pero no es mi intención de llevarlos”. Ante esto, Gabriel decidió cancelar el viaje, concluyendo la interacción con: “Nada, no quiero ya nada, que mal estás, cancela el viaje, por favor, no quiero pelear”.

Este video, que rápidamente se volvió viral, ha suscitado un debate en redes sociales sobre la discriminación y las capacidades técnicas de los vehículos de transporte. Algunos usuarios defienden a Gabriela, argumentando que estaba protegiendo su vehículo y su seguridad. Otros consideran que su negativa fue una forma de discriminación hacia personas con sobrepeso.

La situación destaca la necesidad de una mayor sensibilización y capacitación para los conductores de aplicaciones de transporte, así como una reflexión sobre las políticas y directrices que estas plataformas proporcionan a sus conductores. Mientras tanto, el debate continúa, reflejando las complejidades de la interacción entre servicios de transporte y la diversidad de sus usuarios.