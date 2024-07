AMLO cuestiona a Calderón por supuesta declaración sobre falta de pruebas contra García Luna: “¿Por qué lo dice hasta ahora?”

Foto: cuartoscuro, aptura FB

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a cuestionar al expresidente Felipe Calderón sobre el caso de Genaro García Luna, ahora sobre una supuesta declaración en torno a que no hay pruebas para enjuiciar al ex secretario de Seguridad Pública.

Fue durante su Mañanera de este lunes que el presidente López Obrador fue cuestionado por un reportero sobre una reciente publicación en la cual Calderón Hinojosa aseguraba que no hay pruebas contra su exfuncionario.

Al respecto y sin tener certeza sobre esta supuesta declaración, el presidente cuestionó los motivos por los que es hasta ahora que el exmandatario se pronuncia sobre el caso.

“Me llamaba mucho la atención que no hablara de eso. Él debió decirlo desde el principio. ¿Por qué lo dice hasta ahora?”, dijo el mandatario federal para después recordar que su gobierno respaldó al general ex secretario Salvador Cienfuegos, pese a que no perteneció a su gobierno.

El expresidente habló sobre la reforma al Poder Judicial (Cuartoscuro)

Expuso que lo hizo principalmente porque se iba a intentar socavar una dependencia como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que, dijo, es una parte fundamental del Estado.

Eso es lo que debió hacer desde el principio, si eso lo está sosteniendo ahora, por qué no lo dijo… era su secretario de seguridad, está interesante, yo no sabía eso”, expuso López Obrador sobre Felipe Calderón.

Hace más de un año, el expresidente aseguró que había una persecución política en su contra derivado de la declaratoria de culpabilidad en contra de García Luna, algo a lo que el presidente respondió.

En ese momento, cuestionó los dicho del exmandatario, asegurando que si hubiera persecución por parte de su gobierno, ya habría una denuncia en su contra.