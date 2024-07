Esta es la fuerte revelación que Shanik Berman hizo de Fernando Colunga en La Casa de los Famosos México

Fiel a su estilo, Shanik dejó entrever lo que piensa sobre la orientación sexual del actor Créditos: Cuartoscuro

La presencia de Shanik Berman en La Casa de los Famosos México sigue dando de que hablar entre los seguidores del programa. Contrario a lo que se pensaba, la periodista se ha vuelto uno de los personajes favoritos gracias a la franqueza con la que habla de muchas personalidades del espectáculo.

Desde el día uno, Shanik se ha vuelto la fuente más confiable dentro de la casa, pues cada vez que el resto de los habitantes recuerdan alguna controversia que haya existido en el pasado, de inmediato recurren a la presentadora de Hoy para saber lo que realmente ocurrió.

En primer lugar, habló sobre la relación que Marco Antonio Regil tenía con su madre, después, reveló los nombres de los hombres millonarios con los que salió Thalía, y en esta ocasión, fue el turno del actor Fernando Colunga.

Shanik Berman habla de Fernando Colunga en La Casa de los Famosos México Foto: Cuartoscuro

Durante una plática con sus compañeros, Shanik Berman dejó entrever que el ‘galán de telenovelas’ es gay. Todo ocurrió cuando Adrián Marcelo le preguntó directamente a la presentadora la orientación sexual del actor mexicano. Aunque no respondió con palabras, los gestos que hizo ante el cuestionamiento se volvieron virales en redes sociales, donde internautas aseguraron que la periodista había sacado del clóset a Fernando Colunga Olivares.

Debido a que la orientación sexual del actor siempre ha sido un tema muy sonado en el medio, los seguidores del programa no pudieron evitar externar sus comentarios. Por una parte, algunos aseguraron que eso ya no era novedad, mientras que otros mencionaron que cuando salga del reality show será cuestionada por todas las personalidades de las que habla.

Las confesiones que hizo sobre Marco Antonio Regil

Cabe resaltar que el actor de telenovelas no es la primera personalidad sonada dentro de La Casa de los Famosos México. Días antes del cuestionamiento de Adrián Marcelo, la periodista también habló sobre la relación que Marco Antonio Regil tenía con su mamá.

De acuerdo con las declaraciones de Berman, la razón de la soltería del conductor está relacionada con la cercanía que siempre tuvo con su madre, Irma Sánchez Maynans. ”Marco Antonio Regil tuvo muchos hermanos grandes y él era el chiquito, y la mamá le dice: ‘Tú eres mi novio’. Entonces lo presentaba: ‘Él es mi novio. Él es mi pareja”, dijo la presentadora de Hoy.

Shanik dijo en "LCDLFM 2" que Marco Antonio Regil tenía una relación atípica con su madre. (@shanikberman, @marcoantonioregil)

Ante el interés de sus compañeros, la presentadora continuó diciendo: “Lo que pasó es que, Marco Antonio Regil, cuando ella quería salir con un hombre, le decía: ‘si tú sales con un hombre, yo me mato, yo me hago daño.” Finalmente, para cerrar con el tema, aseguró que su colega ya no está en edad para casarse.

La respuesta de Marco Antonio Regil

Hasta ahora, Fernando Colunga no se ha manifestado luego de volverse tendencia por las declaraciones de Shanik, sin embargo, quien ya lo hizo fue Marco Antonio Regil.

Momentos más tarde de las confesiones, la prensa recurrió con el también conductor de radio para saber su versión de los hechos. Con la amabilidad que siempre lo ha caracterizado, aseguró que no sabía de dónde había sacado tal información, pero a pesar de todo, le enviaba sus mejores deseos.

“No sé si sea psicóloga, si le dio terapia a mi mamá o a mí porque si no pues nada más anda inventando para que le vaya bien en el show”, comentó, y agregó: “Anda muy afectada dentro del reality. No tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo. Mi mamá ya falleció y no es para andarla metiendo en chismes.”

Para despedirse de los medios, le envió sus mejores deseos a Shanik Berman, pero le pidió que ya no use el nombre de su mamá para sobresalir en La Casa de los Famosos México.