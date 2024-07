Marco Antonio Regil responde a las fuertes declaraciones que hizo Shanik Berman en La Casa de los Famosos México

El conductor de TV Azteca respondió a las confesiones que hizo la presentadora de 'Hoy' sobre la relación que tenía con su madre Credito:IG @marcoantonioregil @shanykberman

Las confesiones en La Casa de los Famosos México siguen dando de qué hablar entre los espectadores, principalmente las que hace Shanik Berman, quien ha hecho uso de su profesión como periodista para hablar de todo tipo de temas en relación con los famosos.

Aunque muchas de las pláticas que mantiene con el resto de los habitantes pueden no gustarle a sus colegas que se encuentran afuera, ella no ha mostrado ningún tipo de censura. Hace tan solo unos días, la corresponsal de espectáculos habló abiertamente sobre la relación que tenía Marco Antonio Regil con su madre.

Qué dijo Shanik Berman sobre Marco Antonio Regil

Con la sinceridad y el humor que la ha caracterizado durante su estancia en La Casa de los Famosos México, Shanik compartió con el resto de los habitantes los supuestas motivos por los Marco Antonio Regil no se ha casado.

De acuerdo con las confesiones de la periodista, su soltería está relacionada con la cercana relación que tenía con su madre, Irma Sánchez Maynans. “Marco Antonio Regil tuvo muchos hermanos grandes y él era el chiquito, y la mamá le dice: ‘Tú eres mi novio’. Entonces lo presentaba: ‘Él es mi novio. Él es mi pareja”, dijo la presentadora de Hoy.

Shanik dijo en "LCDLFM 2" que Marco Antonio Regil tenía una relación atípica con su madre. (@shanikberman, @marcoantonioregil)

La revelación causó gran interés entre sus compañeros, por lo que continuó diciendo: “Y lo que pasó es que, Marco Antonio Regil, cuando ella quería salir con un hombre, le decía: ‘si tú sales con un hombre, yo me mato, yo me hago daño.”

Finalmente, tras recordar la muerte de la mamá del conductor y el romance que sostuvo con la modelo Laura Elizondo, terminó la plática asegurando que su colega “ya no tiene edad para casarse, ya tiene 54 años.”

La respuesta de Marco Antonio Regil a las declaraciones de la periodista

La declaraciones que Shanik Berman hizo en La Casa de los Famosos México llegaron hasta los oídos del presentador de TV Azteca, quien desmintió lo dicho por la periodista y aseguró que solo quiere llamar la atención.

“No sé si sea psicóloga, si le dio terapia a mi mamá o a mí porque si no pues nada más anda inventando para que le vaya bien en el show”, respondió ante los cuestionamientos de los medios.

Y agregó: “Anda muy afectada dentro del reality. No tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo. Mi mamá ya falleció y no es para andarla metiendo en chismes”.

Irma Sánchez Mayans murió en febrero de 2017. Marco Antonio Regil ha dicho que le llevó mucho tiempo superar el impacto emocional del deceso. (@marcoantonioregil)

Pese a dejar clara su postura ante las confesiones que surgieron sobre su vida familiar y sentimental, le envió los mejores deseos a su compañera en el proyecto que está emprendiendo. “Le deseo mucha suerte, pero que no ande usando a mi mamita fallecida para andar haciendo puntos en el show”, puntualizó.

Shanik Berman es nominada en La Casa de los Famosos México

La noche del 24 de julio, Shanik Berman resultó ser una de las primeras personas nominadas. La presentadora Galilea Montijo se conectó a la casa para informar la noticia y, aunque en un inicio la periodista se mostró tranquila, más tarde dejó ver su tristeza.

Una de las primeras en mostrar su apoyo fue la influencer, Karime Pindter, quien le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse. “Todo mundo te ama, eres lo más (...) divertido que he visto en mi vida. Amiga, no te preocupes”, mencionó la habitante. Posteriormente, le dijo que tanto ella como Arath de la Torre harían una campaña para apoyarla y no dejar de salga.

Luego de platicar con sus compañeros, Shanik habló frente a las cámaras de su cuarto y confesó que Mariana ya le había dicho que saldría nominada. “Te van a nominar porque no lavas ni cocinas”, recordó.