Bárbara Islas niega romance con Gala Montes y le reclama por ‘sacarla del clóset’: “Es fuerte que te quieran forzar”

(Instagram)

Antes de que iniciara La Casa de los Famosos México 2024, surgió una polémica alrededor de Gala Montes, quien fue señalada de ‘sacar del clóset’ a Bárbara Islas. Ahora, la actriz de Vivir de amor dio su versión de los hechos y lamentó que se fuerce a las personas a hablar sobre su orientación sexual, cuando estas no quieren hacerlo.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación, donde Islas fue cuestionada sobre las declaraciones de Gala, quien dijo que había estado saliendo románticamente con ella y, después del momento, aseguró que le había pedido permiso a la susodicha para hablar del tema.

¿Qué dijo Bárbara Islas?

En la breve entrevista, Bárbara fue cuestionada respecto a estos hechos y ella aseguró que nunca mantuvo una relación con Gala Montes.

¿Quién es Bárbara Islas, famosa de ‘Cuéntamelo Ya’ que Gala Montes sacó del clóset y asegura es su novia? (Fotos: Instagram/@barbaraislas/ TikTok/@galamontes)

“No tengo ni tuve una relación con Gala, es lo que les puedo decir”, comenzó a decir.

De igual manera, la famosa ahondó en que no le parecía correcto que personas presionen a otras para hablar sobre su orientación sexual.

“De repente me parece muy fuerte todo este asunto porque, amigos, estamos en el 2024 y es fuertísimo que te quieran forzar a salir del clóset, me refiero en general, qué fuerte, ya que soy una chava de 34 años, pero imaginense un chavito”, puntualizó.

Pese a la incómoda situación, Bárbara aseguró que su amistad con Gala está intacta y que le tiene mucho aprecio por todo lo que han vivido juntas.

“No, no, para nada, miren, la verdad es una chava que yo admiro muchísimo, ‘Vivir de amor’ estuvo padrísimo, como yo lo platiqué en algún momento (...) fue un gran apoyo cuando lo de mi mamá del cáncer, como saben, falleció hace añito y medio. Le deseo lo mejor”, comentó.

(Instagram)

¿Qué ha dicho Gala Montes?

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México, Gala comentó en sus redes sociales que estaba indignada por el rechazo que habría sentido por parte de Bárbara Islas cuando habló sobre su supuesta relación con ella.

Montes explicó que antes de hacer pública su relación, había tenido una conversación con Islas , durante la cual ambos acordaron que no habría problema en revelar su romance.

“Me dice hagamos público lo que hemos vivido, dice ‘haz lo que quieras’ y dije voy a romantizar la historia un poco”, compartió Gala durante el live.

Debido a la situación y las críticas que recibió, Montes optó por distanciarse de Islas.

“Hoy ya no siento nada... se borrar a gente que no necesito”, declaró contundentemente. La actriz subrayó que no tiene lugar en su vida para personas que podrían exponerla o hacerla quedar mal públicamente.