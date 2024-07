Esta es la razón por la que Majo Aguilar no estuvo presente en la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Internautas compartieron su opinión sobre los invitados a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal Crédito: Instagram/Reuters

Durante la tarde del 24 de julio se revelaron una serie de fotografías que anunciaban el esperado enlace matrimonial entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Aunque en principio todo parecía ser parte de la grabación de un videoclip, con el paso de las horas salían a relucir más detalles que confirmaban la noticia.

En medio de la polémica sobre el vestido que usó la intérprete, la cena que se sirvió en la celebración y el lugar donde se llevó a cabo la ceremonia, Pepe Aguilar publicó las primeras imágenes oficiales de la boda de su hija.

Además del emotivo mensaje que compartió junto a las fotografías, lo que más llamó la atención de los internautas fue la ausencia de Antonio Aguilar Jr y su hija, Majo Aguilar. Pese a que las intérpretes de la dinastía Aguilar han aclarado en múltiples ocasiones que no existe ninguna rivalidad entre ellas, su distancia quedó al descubierto una vez más.

Por qué no fue Majo a Aguilar a la boda de Ángela Aguilar, su prima

En las imágenes compartidas por el cantante de Por mujeres como Tú se puede ver que estuvieron presentes los padres de Christian Nodal y parte de la familia de Ángela Aguilar. Además, entre los invitados especiales destacó la presencia del cantante Marc Antony y su novia, Nadia Ferreira.

Cabe resaltar que tanto Majo Aguilar como su padre, Antonio Jr. no aparecen en ninguna publicación, lo que ha desatado varios comentarios en redes sociales. Sin embargo, mientras los jóvenes cantantes del regional se juraban amor eterno, la sobrina de Pepe Aguilar interpretaba el Himno Nacional Mexicano en un importante evento deportivo.

Hasta ahora, se cree que Majo Aguilar no estuvo presente porque se encontraba interpretando el Himno Nacional Mexicano en la MLS All Star Game en Estados Unidos. Sin embargo, algunos usuarios no descartan la posibilidad de que la razón esté detrás de la supuesta enemistad que existe entre ambas.

Mientras siguen saliendo a la luz más detalles sobre el inesperado matrimonio, la hija mayor de Antonio Jr. se mantiene alejada de la polémica, pues no ha hablado públicamente sobre las razones de su ausencia en la ceremonia matrimonial de su prima.

Qué dicen los internautas sobre la ausencia de Majo Aguilar

Desde que se dio a conocer que los intérpretes se casaron en una íntima celebración en México, las redes sociales se llenaron de comentarios que hacían alusión a la distancia que existe entre las cantantes del regional mexicano. En un principio, usuarios señalaron que Majo solo cantaría el himno en Estados Unidos y de inmediato se iría a la celebración en México, mientras que otros aseguraron que simplemente no había sido invitada al evento.

“Majo no fue al bodorrio o porque no la invitaron o porque simplemente mandó lejos el evento de su prima y mejor cantó en EU.”

“Ángela Aguilar puso la fecha de su boda hoy porque sabía que Majo Aguilar no podría asistir por su compromiso con el Himno Nacional.”

Lo malo es que no invitaron a Majo Aguilar, qué sad.

¿Cómo que hoy se van a casar Nodal y Ángela, pero Majo Aguilar está en Estados Unidos cantando el Himno de México?

La felicitación de Pepe Aguilar a su hija

Las fotografías compartidas por Pepe Aguilar terminaron con las dudas sobre el amor que hay entre los intérpretes y los buenos deseos que existen por parte de sus familias. Acompañando las imágenes, el cantante de Tu sangre en mi cuerpo escribió un emotivo mensaje.

A través de sus palabras resaltó que el desafío más grande para los recién casados está en ellos mismos, pero sabe que todo es posible a pesar de no ser fácil. “Deseo de corazón que su amor sea uno de esos. De esos que valen la pena, de esos que hacen sentido”, se lee en el texto.