El día que Bob Dylan mostró sus mejores golpes de box en un barrio de la Ciudad de México

El artista es un aficionado del boxeo que desde la adolescencia practica este deporte en sus ratos libres. (Getty)

Corría el año 2008 y los asistentes del gimnasio Nuevo Jordán, ubicado en la tradicional colonia Guerrero, en el centro de la capital mexicana, serían testigos de un evento que los tomó por sorpresa: una afamada estrella que había pasado desapercibida estaba boxeando en el cuadrilátero. Su nombre era Bob Dylan.

Tanto su identidad como su trayectoria en el boxeo era desconocida para quienes presenciaban tal acontecimiento. Rodolfo Güerco Rodríguez, el entrenador del gimnasio, mencionó en una entrevista que ese día llegaron cuatro personas alrededor de las 14:00 horas y cuando se dio cuenta que en el grupo venía el ídolo musical, creyó que se infartaría.

Antes de conocer las habilidades boxísticas del cantante, el entrenador del gimnasio lo puso a hacer un round de pera y otro de costal; cuando subió al ring se percató de que era una persona experimentada en este deporte.

El popular gimnasio Nuevo Jordan, en la colonia Guerrero, donde Bob Dylan mostró sus mejores golpes de box. (Cuartoscuro)

Bob Dylan y su actuación en el Nuevo Jordan

El “Güerco” declaró a el periódico El Universal que Bob Dylan es alguien que practica el deporte desde hace algunos años, pues soltaba buenos golpes y llevaba la protección necesaria para el entrenamiento como orejeras, concha y guantes profesionales.

Sergio Mayer, productor y ex diputado de la CDMX, fue quien llevó al cantante al gimnasio y declaró también para El Universal que “quiso entrenar ahí porque era un lugar popular y típico de la ciudad, pudo haber pedido el mejor gimnasio y no, él optó por lo popular, yo estaba temeroso por su seguridad pero no, todo salió de maravilla y en completa tranquilidad”.

El mundo del boxeo y el cantante

El afamado cantante practica box desde la adolescencia y mencionó en una entrevista de 2009 con la revista Rolling Stone que cuando estudiaba “el boxeo era parte del currículum en preparatoria” pero lo eliminaron del sistema escolar aproximadamente en 1958.

Además de ser una práctica deportiva que disfrutaba, en algunas ocasiones fue motivo de inspiración para sus canciones, tal es el caso de temas como “¿Who Killed Davey Moore?” (¿Quién mató a Davey Moore?), I Shall Be the No. 10″ (Seré el no.10) y “Hurricane”(Huracán).

En 1963 escribió “¿Quién mató a Davey Moore?”, una canción en la que reflexiona sobre las personas de la industria del boxeo que ponen en riesgo la vida de los peleadores. Esta canción la compuso luego de que falleciera el campeón de peso pluma Davey Moore al defender el cinturón frente a Ultiminio “Sugar” Ramos.

El legendario Muhammad Ali fue uno de los boxeadores admirados por Dylan. (Bettmann Archive)

En honor a Cassius Clay, quien después se cambió el nombre a Muhammad Ali, escribió “Seré el no.10″ que se estrenó en 1964 luego de que se convirtió en campeón de peso pesado al ganarle a Sonny Liston. Después, el artista entabló una sólida amistad con el peleador, tanto que estuvo presente en su primera derrota en 1971 contra Joe Frazier.

Para 1975 “Huracán” fue una canción que escribió junto con Jacques Levy en protesta por la injusta condena de triple asesinato a Rubin “Hurricane” Carter, anulada en 1985.

A la mitad de su carrera estuvo entrenando con el peso mediano Bruce “Mouse” Strauss, a quien llamaba su “oponente profesional”. Ambos estuvieron como sparrings en múltiples sesiones durante algunos años. Dylan señaló para Rolling Stone que fue “Mouse” quien le enseñó las bases técnicas del deporte hace más de 20 años.

El 13 de marzo de 2014, Manny Pacquiao estaba entrenando en el Wild Card Boxing Club de Los Ángeles, preparándose para su revancha con el campeón Timothy Bradley, cuando recibió la visita de Bob Dylan quien “llamó antes y se presentó con un amigo”, dijo Fred Sternburg, portavoz de Pacquiao.

“Nunca había visto que el lugar adquiriera un aura como esta, y he estado yendo a ese gimnasio durante casi una década. Todos estábamos asombrados”, finalizó.