Esta es la cantidad que Christian Nodal deberá pagar a Cazzu por la pensión de su pequeña hija; la argentina pedía más de 2 mdp

(Instagram)

Christian Nodal y Cazzu anunciaron en mayo pasado su separación tras dos años de relación y pocos meses después del nacimiento de su hija Inti. Sin embargo, nuevos rumores han surgido en torno a la pareja, gracias a que varios medios reportan que la trapera argentina ha iniciado trámites para solicitar una pensión alimenticia para su hija.

La información salió a la luz a través del programa Sale el sol, donde se mencionó que la cantante demandó una cuantiosa cantidad mensual al intérprete mexicano para cubrir los gastos de manutención de su hija.

Según la periodista Ana María Alvarado, Cazzu estaría pidiendo 2 millones 400 mil pesos mensuales al intérprete de De los besos que te di, por concepto de alimentación y gastos de la pequeña de diez meses.

Recientemente, Cazzu acudió a disfrutar la obra "Viví tu experiencia" en Buenos Aires (Foto: Recorte)

No obstante, se informó que Christian Nodal y su equipo legal lograron reducir la cantidad a 123 mil pesos mensuales, tras considerar los gastos necesarios para el bienestar de la niña.

“No está tan contenta porque ella solicitó 2 millones 400 de pensión mensual y el juez y los abogados de Nodal interpusieron recursos y lo autorizado fue 123 mil pesos mensuales porque consideraron que eso cubre todos sus gastos”, comentó Alvarado en el programa de Imagen TV.

La situación fue comparada con la demanda de pensión alimenticia realizada por Marjorie de Sousa a Julián Gil, lo que ha generado diversas opiniones sobre la cuantía solicitada y su destino final.

Cazzu posó junto al director teatral José María Muscari (Foto: Instagram)

De Sousa, en su momento, había solicitado aproximadamente medio millón de pesos mensuales.

“Pero se vio muy al estilo Marjorie de Sousa, pidió salmón, caviar para el niño. Le quedaran 123 mil para mantener a un bebé”, dijo Alvarado en la emisión.

Inti no obtendrá la nacionalidad mexicana, según versiones

Esta información surge poco después de que se informara que la llamada “Nena Trampa” estaría impidiendo que su hija obtuviera la nacionalidad mexicana.

Según el porgrama Chisme no like!, la artista urbana no quiere que Inti tenga relación con el país de donde es originario su famoso padre.

Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación en mayo de 2024, meses después del nacimiento de su hija Inti. (@nodal, @cazzu)

“Aparente y alegadamente hay mucho problema para que Cazzu e Inti viajen, porque hay mucho problema de papeleo. Según el círculo íntimo de amigas de Cazzu, ella jura y perjura que jamás lo permitirá, porque Cazzu no quiere que su hija Inti sea, por nada en el mundo, mexicana, porque la niña es argentina”

Inti, nacida en Argentina, está bajo las leyes de ese país y es la cantante de Loca quien estaría bloqueando los intentos de Nodal para tramitar la nacionalidad mexicana para su hija.

“La niña es argentina, están bajo las leyes argentinas y seguramente Nodal debe querer que su hija sea mexicana, pero aparentemente Cazzu está poniendo muchos peros para sacar el pasaporte mexicano a Inti porque no quiere que su hija tenga pasaporte mexicano ¿por qué? no lo sabemos”, explicaron los conductores del programa.

El caso entre Nodal y Cazzu sigue acaparando titulares y el desenlace de esta disputa legal será seguido de cerca por los medios y los seguidores de ambos artistas.