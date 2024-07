Ministro de la SCJN plantea que gabinete también sea electo por votación: “Simplemente son designados”

Ministro de la SCJN plantea que gabinete también sea electo por votación (Foto: Cuartoscuro)

El ministro de la Suprema Corte de la Justicia Nacional (SCJN), Luis María Aguilar, cuestionó por qué no se aplica el mismo sistema democrático para que los funcionarios de las secretarías del Estado sean electos por voto directo, ya que en la actualidad son designados arbitrariamente por el o la presidenta, sin ofrecer un consenso a los ciudadanos.

Durante el foro “¿Qué es el poder Judicial?”, organizado por Va por Todos Mx, vinculada a la red Unid@s y a la llamada marea rosa, el ministro de la Corte en funciones descalificó que el proceso de votación directa sea la respuesta a los problemas que alega el presidente López Obrador tiene el Poder Judicial, ya que afectará a la calidad del instituto y la impartición de la justicia.

Como adhesión a la reforma que ya envió el mandatario, dijo que debería considerarse que los secretarios también sean electos por un sistema democrático, aunque aclara que tampoco cree que sea lo correcto, sino que sigue la premisa de que la ciudadanía debe participar en la selección de los servidores públicos.

“Por qué me pregunto yo, no se propone también que a los secretarios de Estado y Estados también se les elija en votación popular, son altos funcionarios que también tienen responsabilidades muy grandes, simplemente son designados por el titular del Poder Ejecutivo a su arbitrio y a su gusto, si vamos a poner a todos elección popular para justificarlos, pues yo creo que también debe proponerse eso, no quiero decir que sea lo correcto”, dijo durante la videoconferencia de prensa.

Aclaró que no cree que ésta sea correcto como del mismo modo que no es correcta su implementación para la selección de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial. Crédito: @VaPorTodosMx / YouTube

Aseguró que la iniciativa del partido en poder resultará en el prejuicio a la calidad de la justicia a nivel estatal y federal, pese a que “suena muy bien que elijamos a los jueces”.

“El hecho de que se proponga elegir, jueces, magistrados y ministros simplemente por el voto de la ciudadanía, pues suena aparentemente muy bien qué mejor que elijamos a los jueces, a los magistrados y ministros en votación del pueblo, pues sí parece ser una solución muy democrática, pero la verdad es en perjuicio de la calidad de la justicia y cuando uno va y quiere que lo defiendan, lo que uno quiere es que haya calidad en los jueces, que haya independencia. Por eso yo creo que ese sistema no puede ser, no debe ser aprobado porque además rompería con el sistema democrático que representa el Poder Judicial en los estados y en lo federal”, se quejó sobre la reforma.

El ministro respondió a AMLO durante una entrevista (Cuartoscuro)

Lenia Batres impulsa reforma de AMLO

La discusión de la reforma del Poder Judicial alcanzó a los ministros de la Suprema Corte desde el principio. Tal es el grado que al interior hay bloques definidos, de entre quienes se oponen a que sea a través de la votación directa como se designen los jueces y quienes apoyan y suman cambios para “mejorar” la institución.

Una de las servidoras que se han mostrado activa en difundir la reforma es la ministra Lenia Batres, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la terna como lo establece el procedimiento.