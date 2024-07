Mauri de Magneto llora al recordar su ruptura con Fey hace 25 años: “Me volví ambicioso y la descuidé”

En 1995 fue el lanzamiento del primer álbum de Fey (Foto: Archivo)

El grupo de pop Magneto acudió como invitado al podcast Pinky Promise, donde los integrantes compartieron detalles íntimos de sus vidas. Mauri Stern reveló un aspecto sensible de su historia, rememorando su relación con la cantante Fey, lo que le provocó lágrimas al recordar la ruptura.

Durante la grabación del podcast, los fans del programa tuvieron la oportunidad de realizar preguntas a la banda, destacando una sobre el pasado amoroso entre Stern y Fey. Cabe destacar que el cantante contribuyó al lanzamiento como artista de María Fernanda Blázquez en el año 1995, como manager; sin embargo, el gran éxito de Fey fue una razón para la ruptura.

Stern comentó sobre su noviazgo con la cantante de éxitos como Azúcar amargo y Media naranja, describiéndolo como algo especial antes de que la fama de la cantante interviniera.

Mauri Stern forma parte de Magneto y en los 90 fue mánager y pareja de Fey (Foto: Instagram)

“Ella y yo no éramos más que novios y era espectacular, pero la vida nos trajo a la artista y nos trajo a Fey, que no éramos nosotros. Éramos una pareja de novios preciosa. Yo nunca en mi vida extrañaba a nadie y ella fue la primera mujer que yo no podría estar sin ella”, confesó Stern.

La relación entre Fey y Mauri Stern se convirtió en un tema central, donde el cantante de Vuela, vuela explicó su papel en el crecimiento profesional de Fey. Según Stern, se enfocó en apoyar los sueños de Fey, lo cual terminó afectando su vida personal y su relación.

“Tenía que ser así y pasó, creímos que era lo que teníamos que hacer”, expresó Stern sobre su decisión de priorizar la carrera de Fey. Aunque estaba contento de ver su éxito, admitió que este enfoque les hizo perder de vista los detalles de su noviazgo.

Fey ha declarado que Mauri estaba "más preocupado" por el negocio musical que por su relación con ella (Foto: Instagram)

“Esa persona maravillosa quería sacar adelante su sueño y no había podido y yo, como un héroe y sabiendo hacer eso, le dije ‘Te voy a ayudar’... construímos un sueño que no sabíamos que nos iba a golpear de esa manera”, reveló Stern.

“Estábamos en un proyecto donde no puedes ser objetivo porque amas a la persona y solo la quieres proteger, pero también estoy entrenado para ser muy ambicioso y querer conquistar al mundo y nos cargamos la relación sin darnos cuenta, nos arrastró Fey a una cosa que no sabíamos parar”, dijo entre lágrimas el cantante en el programa conducido por Karla Díaz.

Fey cumplirá 51 años el próximo 21 de julio de 2024 (Instagram)

“Yo no sabía escuchar y me volví tan ambicioso que descuidé a la persona mía, a ella, a nuestra relación y sólo me dediqué a cuidar el fenómeno de Fey”

El relato de Stern en el podcast provocó una reflexión sobre cómo la ambición y el trabajo pueden influir en las relaciones personales.