Cuántos millones de reproducciones suma el video explícito de Mujer Luna Bella en el Metro de la CDMX

Usuarios de X han propuesto nuevos nombres para una estación del Metro en honor a Luna Bella. (Infobae México / Jovani Pérez)

Verónica Meléndez Coronado, mejor conocida en redes sociales como Mujer Luna Bella, permanece entre las principales tendencias de redes sociales por la filtración del video sexual que grabó en un vagón de la línea 5 (Pantitlán-Politécnico) del Metro de la Ciudad de México.

Y es que el tema abrió un debate entre los internautas, donde algunos lo tomaron con ‘humor’, mientras que otros advirtieron sobre los riesgos sanitarios de tener encuentros íntimos en el transporte público y las faltas a la moral. Asimismo, exigieron que aumenten las medidas de seguridad en las instalaciones donde se trasladan miles de personas todos los días.

Entre dimes y diretes, las reproducciones del video siguen en aumento, por lo que probablemente se convertirá en uno de los más vistos en redes sociales.

Luna Bella Metro Credito:redes sociales

Luna Bella Metro Credito:redes sociales

¿Cuántas reproducciones tiene el video sexual de Mujer Luna Bella?

Hasta el momento se desconoce quién fue el usuario de X que publicó el polémico video de la influencer mexicana, pues en cuestión de minutos se viralizó dentro y fuera de la plataforma. Incluso, varios lo replicaron en sus cuentas o le tomaron capturas de pantalla.

No obstante, se sabe que en algunas cuentas ya rebasó los 6.6 millones de reproducciones hasta la mañana de este jueves 11 de julio. Es importante considerar que esta cifra podría aumentar debido a que el video completo se encuentra disponible en la cuenta de OnlyFans de Luna Bella.

La también youtuber no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si en algún momento pedirá que el material se elimine de todas las cuentas que lo replicaron, ya que se trata de contenido exclusivo de su página de contenido por suscripción.

Luna Bella Metro Credito:redes sociales

El actor de OnlyFans grabó más de un video con el uniforme de policía (Foto: X)

Luna Bella rompe el silencio tras críticas por su video sexual

La influencer reapareció en su canal de Telegram para compartir un contundente comunicado respecto al escándalo que desató en redes sociales con su video explícito para adultos y exclusivo para su página de OnlyFans.

“Sin victimizarme y sin llorar diré que siento que ya desde hace tiempo no tengo nada que perder”.

Luna Bella filmó un video sexual en el Metro. | Portada: Jovany Pérez.

“Mi infancia me la arruinaron. Nunca conocí el amor de padres. Mi cuerpo ya lo vio todo el pueblo. Me he explotado por años para cumplir mis sueños. Muchos años se los entregué a mi familia. Ya no creo en el amor de pareja. Perdí la fe en los hombres. Mi dignidad y mi reputación está por los suelos”, confesó Luna Bella.

““Después por mi forma de ser tan sin filtros y ahora por atreverme y trabajar, haciendo contenido diferente, grotesco pero auténtico y real para mi plataforma. Así que esta funa se me resbala, años en las polémicas, ya estoy acostumbrada, recuerden que de algo tengo que vivir”.