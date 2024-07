Manlio Fabio Beltrones arremete contra ‘Alito’ Moreno por vincularlo con el asesinato de Colosio: “Es cobardía”

El actual senador es uno de los prospecto más fuertes para arrebatarle a 'Alito' la presidencia del partido. (TW @hilarioolea / Reforma)

La crisis al interior del PRI ha escalado a niveles preocupantes para sus seguidores y miembros pues incluso entre ellos han comenzado a atacarse. Así lo demostró el senador del tricolor por Sonora, Manlio Fabio Beltrones, quien mostró su molestia con ‘Alito’ Moreno luego de que éste lo ligara al crimen que le quitó la vida a Luis Donaldo Colosio.

A través de una entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el legislador indicó que el aún dirigente nacional del Revolucionario Institucional está totalmente desesperado luego de la baja de seguidores visto en las últimas elecciones lo que llevó al partido a entrar en una profunda crisis.

Asegura que revivir el caso Colosio es una clara muestra de lo mal que se encuentra Moreno Cárdenas pues se trata de un crimen que ya fue analizado por las autoridades y se dictó sentencia al responsable, por lo que no debería utilizarlo para beneficiarse al interior del PRI.

“Me parece un acto de enorme de cobardía pronunciarse de esa manera, pero en fin, esta no va a ser una competencia de insultos, creo que no lo merece el partido, al que buscamos darle más libertad en momentos en los cuales necesita que se genere confianza alrededor de sus dirigentes”, afirmó.

Los dos exgobernadores han sido presidentes del PRI, pero solo Moreno ha intentado reelegirse para seguir al mando. (PRI Prensa)

Una dirigencia “a contentillo”

Al ser cuestionado sobre los recientes eventos en donde ‘Alito’ mencionó sus intenciones de perpetuar su mandato como dirigente nacional, Beltrones destacó que es notorio que estos cambios en las reformas priistas solo buscan consentir los ‘caprichos’ de Moreno pues dentro de los estatutos del partido está establecido que no se puede realizar una reelección.

Alegó que aunque el PRI es un partido que cuenta con diversos personajes que desempeñan actividades específicas, con Alejandro Moreno parece que solo él es el dueño de la fuerza política y no una institución que busque el bienestar de México como se pretendía en un inicio.

Manlio Fabio Beltrones es uno de los preferidos para retomar el mando del PRI, pese a que éste ya fue presidente nacional. (Especial)

¿Qué dijo ‘Alito’ Moreno de Beltrones?

Durante la XXIV Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se desató una polémica en torno a la presunta reelección de Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas como dirigente nacional. Moreno Cárdenas, quien está por llegar al Senado por la vía plurinominal, también fue tema de conversación en redes sociales debido a sus comentarios sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, donde involucra a Manlio Fabio Beltrones.

El pasado lunes 8 de julio, en una conferencia de prensa, el priista atendió preguntas de la prensa nacional e internacional. La reportera Natalia Vitela cuestionó directamente a Moreno sobre a quién señalaba como responsable del asesinato de Colosio, ocurrido en marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. Este cuestionamiento provocó la furia del político, quien de inmediato pidió a la periodista no poner palabras en su boca. “No, no ponga palabras usted en mi boca. Yo no he señalado a nadie y lo dejo muy claro, usted lo está diciendo”, afirmó el dirigente del PRI.

Así fue el enfrentamiento del priista con la prensa por el asesinato del excandidato presidencial; involucra a Manlio Fabio Beltrones |Crédito: X @QuesaVerdadess

Moreno Cárdenas destacó que los señalamientos se basaban en las vinculaciones jurídicas acreditadas en el expediente del caso Colosio. “Es lo que estamos señalando”, reiteró.

A pesar de la aclaración, la reportera insistió en su pregunta y Alito confirmó que se refería a Manlio Fabio Beltrones, exdirigente nacional del PRI y quien también ocupará el cargo de senador por la vía plurinominal. “¿A quién se refería usted ayer?”, preguntó la reportera. “A Manlio Fabio Beltrones, está ahí. Está en las actuaciones”, remató Moreno Cárdenas.

La controversia generada por sus declaraciones y la posibilidad de su reelección como dirigente nacional siguen siendo un tema candente dentro y fuera del PRI.