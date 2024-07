Santa Fe Klan presume sus ganancias en redes sociales; seguidora le pide ayuda para la operación de su hijo

El intérprete de 24 años respondió al comentario de una seguidora que le pidió ayuda económica (Foto: Archivo)

Ángel Jair Quezada Jasso, conocido artísticamente como Santa Fe Klan, mostró su lado más humano a través de su cuenta de Instagram.

En días recientes el rapero compartió una fotografía en la que se pueden observar cientos de fajos de billetes sobre una mesa. La publicación cuenta con más de 800 mil me gusta y cientos de comentarios, entre los que resalta el de una seguidora que le pide ayuda.

“Nos puedes ayudar con la operación de mi niño, por favor. Ya es pasado mañana y aún no tenemos la cantidad para la operación”, escribió.

Aunque en la mayoría de los casos este tipo de comentarios suelen pasar desapercibidos, el cantante mexicano sorprendió al responder de la mejor manera.

“Simón, mándame mensaje”, contestó y etiquetó a la usuaria.

El joven rapero aseguró que ayudaría a una seguidora que comentó su publicación (Foto: Instagram @santa_fe_klan_473)

El noble gesto fue muy bien recibido por el resto de sus seguidores, quienes escribieron comentarios como:

“Eso, bendiciones mi hermano”

“Qué Dios le multiplique, no tienes que darle a todo mundo tu ganancia, pero cuando puedas ayuda,r hazlo de corazón, éxito”

“Es todo un ángel, pasado de lanza”

“Qué buen corazón, qué Dios te siga bendiciendo”

”Eres grande por eso Dios te bendice. Nunca cambies, tu humildad no se compra ni con todos los millones del mundo. Que Dios te bendiga siempre y lo que tú das de corazón se triplique”.

Luego de lo ocurrido, la seguidora compartió un video en su cuenta personal agradeciendo a todos los que la apoyaron. “Agradezco a todos los que estuvieron pendientes de la situación de Diego. Dios los bendice”, escribió.

Al darse cuenta que no había agradecido públicamente al rapero mexicano, algunos internautas cuestionaron la situación, mientras algunos otros aseguraron que lo había hecho a través de sus historias.

Hasta el momento, Santa Fe Klan no ha hablado sobre la ayuda que brindó, pero una de las principales cualidades que sus seguidores le reconocen, es que siempre que puede ayuda a los demás.

Santa Fe Klan llegó a dormir con fajos de billetes

Cabe señalar que no es la primera vez que el intérprete de Así Soy se toma fotografías junto a miles de billetes, pues en una entrevista con Yordi Rosado reveló las razones de por qué lo hace.

En octubre de 2023 confesó que gracias a su trabajo dentro del estudio de música ha tenido la oportunidad de darle una mejor calidad de vida a su familia, prácticamente sin carencias. Además, mencionó que en algunas ocasiones ha logrado cumplir el sueño de algunas personas de dormir con fajos de billetes.

“Me he quedado dormido con billetes o sea con dinero terminando de cantar y neta no se siente nada. La gente a lo mejor piensa que sí, pero yo lo he hecho para sentir felicidad, para sentirme bien, no se siente nada”.

En la misma plática compartió que pese a todo el éxito del que disfruta, no está exento de lidiar con problemas internos y personales, pero se niega a tomar terapia porque dice que la mejor manera de expresar lo que siente es escribir temas mucho más profundos.

A qué se debe su nombre artístico

En la misma charla para YouTube, el rapero compartió las carencias que tenía de pequeño y recordó cómo fue para él crecer en el barrio Santa Fe de Guanajuato, lugar al que le debe su nombre artístico.

“Era una calle de tierra. Siempre se atoraban los carros porque había una subida bien fea con hoyos y todo. Era una vida baja, no teníamos lujos, no había un play pa’ jugar, no había nada”, detalló el artista.

Sin embargo, gracias ha su trabajo a logrado salir adelante y ayudar a otras personas.