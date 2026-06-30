México

Tatiana llora al cantar ‘Pin Pon’ y descubrir que sus fans ya son adultos: “Gracias por tanto amor”

La famosa ‘Reina de los Niños’ se conmovió al ver todo el cariño

Guardar
Google icon
Tatiana llora -México- 30 junio
(Instagram)

La emoción se apoderó de una tarde que, para muchos, significó un reencuentro con la infancia. Tatiana, la voz que marcó generaciones con su música infantil, fue protagonista de un momento inesperado durante la pasada marcha LGBTQ+ en la Ciudad de México.

Sin previo aviso, el sentimiento y la nostalgia desbordaron a la artista y a miles de asistentes, uniendo pasado y presente en un solo coro.

PUBLICIDAD

Tatiana y el instante que conmovió a todos

Mientras interpretaba “Pin Pon”, uno de los temas más emblemáticos de su repertorio, Tatiana no logró contener las lágrimas.

El llanto surgió al ver cómo el público, ahora adulto, entonaba con fuerza aquella canción que acompañó sus primeros años. El instante fue captado y compartido en redes, donde rápidamente se viralizó.

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, 04JULIO2024. La llamada reina de los niños, Tatiana presentó lo que será su nuevo espectáculo para la próxima temporada navideña y que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
La llamada reina de los niños, Tatiana presentó lo que será su nuevo espectáculo para la próxima temporada navideña y que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Gracias por tanto amor, de tantos años”, señaló conmovida.

El escenario se llenó de aplausos y ovaciones. Tatiana, coronada esa misma tarde como reina del evento, agradeció la oportunidad de seguir formando parte de los recuerdos de tantos.

La artista reconoció la felicidad de ver a sus seguidores crecer y regresar, ahora desde otro lugar, para celebrar juntos la música que los marcó.

Para quienes crecieron escuchando a la “Reina de los niños”, este suceso fue un recordatorio de cómo la música puede unir generaciones. El video del momento mostró a Tatiana iniciando la interpretación y, casi de inmediato, rompiendo en llanto ante el eco de miles de voces adultas. La emoción fue compartida, tanto en el escenario como entre el público.

Tatiana, con 57 años y más de cuatro décadas de trayectoria, se ha convertido en un referente del espectáculo mexicano. Su carrera, que comenzó a los 15 años, ha evolucionado desde el pop juvenil hasta la música infantil, logrando conquistar tanto a niños como a adultos. Su paso por la televisión y el doblaje también la ha acercado a nuevas generaciones.

La cantante Tatiana viste un traje con formas de estrellas iridiscentes y una corona con múltiples colores. En las imágenes se observa a la artista con un micrófono, acompañada por varias personas en el escenario, una de ellas con un pastel. Confeti cae sobre el escenario, que incluye una pantalla con un arcoíris y luces de colores. El video muestra a la artista siendo abrazada por otras personas en momentos de la celebración. Es una cobertura de evento.

El evento en la capital mexicana no solo celebró la diversidad, sino también la permanencia de una artista que ha sabido reinventarse y mantenerse vigente. Para muchos, el llanto de Tatiana fue el espejo de una infancia que, aunque lejana, todavía sabe cantar “Pin Pon” con la misma alegría de antaño.

Temas Relacionados

TatianaMarcha del Orgullo LGBT 2026Marcha LgbtCDMXmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 30 de junio: la mandataria anuncia reunión virtual del T-MEC y respalda su ampliación por 16 años

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 30 de junio: la mandataria anuncia reunión virtual del T-MEC y respalda su ampliación por 16 años

Sheinbaum verá partido de México vs Ecuador con Clara Brugada: ¿Dónde será?

Desde Palacio Nacional, envió suerte y “mucha fuerza” a la Selección Mexicana para su cuarto partido

Sheinbaum verá partido de México vs Ecuador con Clara Brugada: ¿Dónde será?

El Borrego Nava revela el aterrador momento en que sufrió una parálisis por estrés

El comediante relató cómo un problema de salud transformó su rutina diaria

El Borrego Nava revela el aterrador momento en que sufrió una parálisis por estrés

La jamaica: por qué los especialistas en salud cardiovascular la recomiendan sobre los refrescos y los jugos industriales

La bebida que los especialistas recomiendan en lugar del refresco es accesible, fácil de preparar y tiene evidencia científica que la respalda

La jamaica: por qué los especialistas en salud cardiovascular la recomiendan sobre los refrescos y los jugos industriales

México suma una ventaja extra ante Ecuador: ¿puede la localía definir el partido?

La Selección Mexicana culminó la fase de grupos en la primera posición, manteniendo su portería invicta y acumulando tres victorias

México suma una ventaja extra ante Ecuador: ¿puede la localía definir el partido?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Tondiro”, presunto miembro del CJNG implicado en la emboscada contra agentes de la Guardia Civil en Michoacán

Cae “El Tondiro”, presunto miembro del CJNG implicado en la emboscada contra agentes de la Guardia Civil en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio

Detienen a hombre que trasladó más de 11 mil huevos de tortuga marina desde Michoacán a Colima

SSC confirma vínculo de “La Muñeca” con el asesinato de excolaboradores del gobierno capitalino: “No habrá impunidad”

Américo Villarreal defiende “su buen nombre”: niega que sea investigado por presunta corrupción y ser informante de EEUU

ENTRETENIMIENTO

El Borrego Nava revela el aterrador momento en que sufrió una parálisis por estrés

El Borrego Nava revela el aterrador momento en que sufrió una parálisis por estrés

Ángela Aguilar sorprende con cambio radical de imagen: mira cómo luce ahora

Alex Bisogno reveló que su hermano Daniel vivió con miedo a Pati Chapoy y a ser despedido: “Había un terrorismo laboral”

La Casa de los Famosos México: quién es Fede Vigevani, supuesto integrante mencionado en listas filtradas

Suprema Corte rechaza atraer amparo de Fofo Márquez, sentenciado a 17 años por tentativa de feminicidio

DEPORTES

México suma una ventaja extra ante Ecuador: ¿puede la localía definir el partido?

México suma una ventaja extra ante Ecuador: ¿puede la localía definir el partido?

Cánticos de mexicanos en concentración de la Selección de Ecuador desatan memes y peleas en redes

Mexicanos no dejan dormir a la Selección de Ecuador: acuden al hotel con cánticos y desatan polémica

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? Miles de aficionados se reúnen para apoyar al Tri por el pase al quinto partido