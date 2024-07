Filtran que Mariana Echeverría es la novena habitante de ‘La Casa de los Famosos′ días antes de su presentación

Mariana Echeverría sería anunciada en los próximos días. (@marianaecheve)

Mariana Echeverría se desvinculó del programa Me Caigo de Risa, decisión que fue interpretada en redes sociales como una corroboración de que formaría parte de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México (LCDLF 2), como se especuló un mes antes.

De acuerdo con un usuario de X, quien tomó una captura de pantalla a un promocional de Televisa Nuevo León, Mariana Echeverría se convertirá en la novena habitante de la casa. “Confirmadisisisisisisisima que es Mariana Echeverria @lacomadritaof_ #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLF QUE EMOCIÓN. Me lo encontre en promocional de Mty”, se lee en la publicación de @yamelodijomario.

¿Cómo han sido presentados los nuevos habitantes de ‘LCDLF 2′?

Al margen del supuesto error de parte de la producción del reality show, desde hace varias se ha especulado que Mariana Echeverría formaría parte del proyecto. La presentadora deportiva ha intentado evadir el tema durante recientes encuentros con la prensa, pero varios creadores digitales y periodistas dan por hecho que acordó formar parte del proyecto.

En su momento, su participación estuvo en duda debido a que LCDLF 2 coincidió con cambio importante en la vida de Mariana Echeverría, quien después de formar una familia y vivir varios años en Ciudad de México, se mudó a Guanajuato, luego de que su esposo, óscar Jiménez, firmó con el Cub León.

En la red social X circulo una supuesta fotografía promocional de "LCDLF México 2", donde se aprecia la silueta de Echeverría. (@marianaecheve)

Hasta el momento, ocho famosos han sido confirmados como habitantes de la segunda temporada del programa, que en 2023 batió récords de audiencia.

Ellos son los 8 habitantes confirmados de LCDLF 2:

Mario Bezares Briggitte Bozzo Shanik Berman Agustín Fernández Sabine Moussier Arath de la Torre El Potro Ricardo Peralta

¿Quién es Mariana Echeverría?

Mariana Echeverría nació el 10 de junio de 1984 en la Ciudad de México. Tras estudiar en la Universidad Europea de Madrid, Campus Villaviciosa de Odón, regresó a México para perseguir una carrera en el entretenimiento. Se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde dio sus primeros pasos profesionales.

Echeverría ganó popularidad como conductora del programa Se Vale, destacándose por su carisma y naturalidad frente a las cámaras. Su participación en este show le abrió puertas en el mundo del entretenimiento mexicano, consolidando su carrera.

Además, Mariana fue colaboradora frecuente de Guerra de Chistes, programa de comedia transmitido por la cadena Telehit. Su sentido del humor y capacidad para improvisar la convirtieron en una figura querida por el público.

La carrera de Mariana Echeverría no se limitó a la conducción. También formó parte del elenco de series como Me caigo de risa y Doble sentido. En Me caigo de risa demostró su talento para la comedia, participando en divertidos sketches y retos que hicieron reír a la audiencia.

En Doble sentido, Echeverría mostró su versatilidad, combinando sus habilidades como actriz y conductora. Estos proyectos la posicionaron como una de las personalidades más versátiles y talentosas de la televisión mexicana.

Mariana Echeverría se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde dio sus primeros pasos profesionales. (Fotos: Televisa)