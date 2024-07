Conductores de Venga La Alegría respaldan a Mauricio Barcelata tras groserías en vivo de Laura Bozzo: “Aquí hay amor” |VIDEO

Conductores de Venga La Alegría respaldan a Mauricio Barcelata tras groserías en vivo de Laura Bozzo (Foto: TV Azteca)

Laura Bozzo, conocida presentadora peruana, ha vuelto a la televisión mexicana con un mini programa dentro del matutino Venga la Alegría en TV Azteca. Sin embargo, su regreso no ha sido bien recibido por todos, ya que su comportamiento hacia otros presentadores del show ha desatado una ola de críticas en redes sociales y ahora es refrendado por sus mismos colegas.

El estreno de su segmento Tu verdad o la mía el pasado miércoles 3 de julio ha sido marcado por múltiples situaciones incómodas, en las que Bozzo mostró una actitud considerada por muchos como grosera e indiferente. Sin embargo, este jueves 4 el matutino de la televisora del Ajusco inició con una clara referencia en contra de la actitud de Laura y que esté trabajando con ellos.

Jimena Longoria expresó: “Abrazamos a Mauricio Barcelata, porque aquí hay amor”, siendo refrendado por otros de los presentes como Kristal Silva, Luz Elena González y Enrique Mayagoitia, en forma de referencia a la ‘humillación’ que la Señorita Laura cometió en su contra un día antes a nivel nacional.

La conductora presentó su nuevo mini programa de brujería en el matutino y tuvo como invitado a su colega, aunque las fricciones llegaron al límite siendo señalado por los televidentes Crédito: TV Azteca

Laura Bozzo asegura que quiere a Mauricio Barcelata tras ‘humillarlo’ en Venga La Alegría

A través de su cuenta de Instagram, la famosa negó ataques en contra de su nuevo colega e incluso aseguró que “lo quiere”:

“Amo a mi Mau, estos temas me apasionan y he visto tantos milagros y como ha actuado, Dios en mi vida que no sé cómo hacerles entender a los que no creen que nada es más poderoso que nuestro señor”, escribió, aunque ni sus seguidores piensan lo mismo.

Durante el primer episodio de su nuevo espacio, Bozzo tuvo varios roces con Mauricio Barcelata, un conductor de planta del programa. En más de una ocasión, ella lo trató de manera poco cortés, interrumpiéndolo y lanzando comentarios desdeñosos.

En una de esas instancias, Bozzo exclamó “¿Por qué me interrumpes?”, a lo que Barcelata, visiblemente incómodo, respondió únicamente con un resignado “¡Ay, Laura!”. Este intercambio, junto con otros momentos similares, ha sido ampliamente debatido en redes sociales, donde los usuarios no han dudado en expresar su descontento con el comportamiento de la presentadora.

Integrantes del matutino de TV Azteca le leyeron los requisitos y prohibiciones ante posibles polémicas | Crédito: TV Azteca

Bozzo, quien se ha hecho famosa por su participación en programas como MasterChef Celebrity 2024 y La Casa de los Famosos de Telemundo, tiene una trayectoria controvertida que parece seguirla a cada nuevo proyecto. En “Tu verdad o la mía”, la tensión llegó a tal punto que su actitud eclipsó los diez minutos de duración del segmento, dejando una impresión negativa entre la audiencia y sus colegas.

La respuesta en redes no se hizo esperar, y muchos espectadores calificaron su comportamiento de “humillante” y “despectivo”, señalando que esta no es la primera vez que Bozzo protagoniza situaciones de conflicto en televisión. La polémica no se limitó a comentarios pasajeros; algunos usuarios ya han pedido abiertamente que el segmento sea revisado o incluso retirado de la programación matutina de TV Azteca.