AMLO revela cuál será el destino de las artesanías que le regalaron en su sexenio: “No me va ir bien con Beatriz”

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que algunas de las artesanías serán utilizadas para decoración en Islas Marías (Prensa presidencia)

A menos de tres meses para entregar la banda presidencial, el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador sigue haciendo los preparativos para su despedida, salida del Palacio Nacional y retiro en la quinta en Palenque.

En esta línea, siguen surgiendo dudas sobre si cumplirá con sus promesas, ya que durante su gobierno prometió que algunas de las artesanías que le regalaron serían ofrecidas en donación o una rifa para una causa justa.

El mandatario federal reveló que esto se quedaría para el patrimonio del gobierno, algunas cosas serán inventariadas, mientras que otras serían enviadas para la decoración de los cuartos y celdas en las Islas Marías. Incluso dijo que era un adelante con el cuál, Beatriz Gutiérrez Müller no estaría de acuerdo ya que ella fue la encargada de la decoración.

“Todo lo que tiene que ver con arte popular se queda para el patrimonio del gobierno, muchas cosas que me regala la gente también he estado entregando, por ejemplo toda la decoración de los cuartos y las que eran las celdas en Islas Marías que tienen muchas cosas que nos han entregado en los pueblos, para que los visitantes lo sepan -no me va ir bien con Beatriz, pero ya lo dije, es que ella ayudo con eso para la decoración- y muchas cosas entregadas, artesanías que nos regala la gente se está entregando en este caso para los cuartos de las Islas Marías y las antiguas celdas y así lo demás va a quedar inventariado que es patrimonio del gobierno, básicamente”, comentó en conferencia de prensa.

Sobre el retiro de AMLO

Hasta el momento el titular del Ejecutivo federal reveló que tras el fin de su sexenio se retirará de la vida pública -o al menos eso pretende-. Dijo que se mudará a la quinta que le heredaron sus padres y en donde vivirá sólo, mientras que la escritora Gutiérrez Müller se quedará en Ciudad de México.

Había dicho que no se involucraría en la vida política del país, aunque después de las elecciones ha mencionado que podría atender a Claudia Sheinbaum Pardo en caso de que así se solicitará.

Durante los próximos cuatro años se enfocará en su investigación sobre el México prehispánico y viajando periódicamente a la Ciudad de México.