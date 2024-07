Luis R. Conriquez pagó multa de 700 mil pesos por cantar narcocorrido en Chihuahua: “Yo no sabía”

Luis R. Conriquez fue multado con más de 700 mil pesos por interpretar una canción prohibida en la Feria de Santa Rita en Chihuahua (IG luisrconriquezoficial)

Luis R. Conriquez enfrenta una sanción económica tras su actuación en la Feria de Santa Rita en Chihuahua el pasado domingo 30 de junio.

El artista conocido por sus temas de regional mexicano interpretó una canción prohibida, lo cual provocó una multa de más de 700 mil pesos. La melodía en cuestión, Si no quieres no, está restringida para eventos públicos debido a normas locales que consideran que hace apología del delito.

Y es que eexiste una regulación que busca sancionar a artistas cuyas letras promuevan la violencia de género o hagan apología de actividades delictivas.

Las medidas incluyen multas económicas y administrativas, que van desde 1,500 hasta 5,000 veces el equivalente al salario mínimo.

Luis R. Conriquez se presentó por primera vez en solitario ante el público chilango (Foto: Ocesa)

El incidente causó un gran revuelo en redes sociales, llevando a Conriquez a explicar su versión de los hechos.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, el cantante se disculpó con el público de Chihuahua y señaló que no fue informado de la prohibición hasta llegar al evento.

“Qué rollo mi gente. Este video es para saludar al público de Chihuahua y pedirles de antemano una disculpa a quienes asistieron al evento. Yo no sabía que no podía cantar corridos hasta que llegué al lugar, ahí me dijeron, que porque era un delito. Fueron reglas del estado y así decidimos salir a cantar”

Luis R. Conriquez, destacado dentro del género regional mexicano, aseguró que ni él ni su equipo estaban al tanto de las restricciones aplicadas en la Feria de Santa Rita.

El músico desconocía la prohibición Crédito: TikTok/@luisrconriquezoficial/

Además, explicó a sus seguidores que la duración de su presentación fue acortada debido a estas mismas normas, algo que, según él, no estaba bajo su control.

“Fue poco el tiempo que cantamos porque así nos dijeron. Igual si hubiera sido por mí, les canto dos o tres horas. No pasaba nada; pero así hicieron lo del palenque. No fue error mío, no estuvo en mí el no poderles dar un show completo. Un saludo para todos y bendiciones”, expresó el músico.

El video causó diversas reacciones en redes sociales, quedando evidente la polémica en torno a la regulación de ciertos contenidos musicales en eventos públicos.

La canción "Si no quieres no" está restringida para eventos públicos por normas locales que consideran que hace apología del delito (Instagram: @luisrconriquezoficial)

Letra de ‘Si no quieres no’, corrido que hace apología al delito

¡Tracas, hijo ‘e su put* madre!

A mí si me mandan los Guzmánes les hago un cagadero en caliente

Aquí no está pelada, yo ando y cuido a los jefes

La paciencia no es lo mío

Yo le rezo al diablo y también a la muerte

Nomás unos cuántos saben, a mí me gusta la cerveza caliente

Me gustan los carros de velocidad

La neta no hay dos como el Shelby

A la orden de Archivaldo

Meneamos todo el que se ponga renuente

Sin tener que ir a volar

Mi piloto y un Baby por las nubes siempre

Cuando ando en la calle cargo equipo

Y a mi compadre chambeando al frente

Si no quieres, no, si no quieres, no

Pónganse bien v*rgas si ando en el sector

El pelo largo y con un relojón

De diamantes finos, si no quieres, no

Con la sangre fría, los nervios al tiro

Y fumándome un matagente

Ahí me ven en la capi, siempre bien pendiente

Montado en las laminadas

Pa’ que los tiros pura v*rga nos entren

Puro comanche bravo, no la piensan dos veces

Y pa’ mencionar, siempre ando al millón

Una güera y una prieta

No la jueguen mucho que le saco el dragón

Si no es de uva, que sea de coco

Pero que sea lavada, si no quieres, no

Si no quieres, no, si no quieres, no

Nos ven en v*rguiza por el sin control

El pelo largo y en un Cheyennón

Trae los vidrios duros y adentro un tostón