Dueña de Saldos KOKO opta regalar su mercancía para evitar decomiso de SAT; tienda cierra sus puertas

La dueña de la bodega Saldos KOKO prefirió regalar su mercancía para evitar que personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Baja California la embargara tras un operativo.

“Antes de que me cierren regaló toda la mercancía porque no le voy a dar un peso de lo que piden (…) Los clientes que quieran agarrar la mercancía es gratis, no voy a pelear por ella, se las regaló. Si ustedes no se lo llevan, ellos no me lo van a devolver”.

Fue por medio de una transmisión en vivo en su página de Facebook que la mujer, identificada como Alejandra Sandoval, denunció el 26 de junio que durante el operativo el personal del SAT no se identificó ni mostró una orden oficial para proceder con la revisión.

Asimismo, indicó que recibió mensajes de parte de la autoridad en los que presuntamente le exigieron dinero para ayudarla, a lo que Sandoval se negó.

“Se comunicaron conmigo y tengo los mensajes donde me piden mil 500 dólares por mes para que me dejen de molestar, yo les dije que no les iba a dar ni un solo centavo”.

Durante la transmisión, la mujer llamó a sus clientes para que acudieran a apoyarla y se llevaran la mercancía, además de mostrar las placas de los vehículos en los que arribaron los elementos.

“Ninguno de estos se han identificado conmigo, no sé quienes son, en cuanto se identifiquen pueden sacar lo que quieran”.

Tras el llamado, vecinos y clientes ingresaron al establecimiento, ubicado en Tijuana, y aunque lograron tomar parte de la mercancía, la autoridad tributaria decomisó los productos.

Por lo que días después se anunció el cierre de Saldos KOKO, en la que se vendían productos importados de Estados Unidos, como ropa y productos de cuidado personal, y de los cuales no se habría presentado la documentación requerida.

“Con todo el dolor de mi corazón cerramos Saldos KOKO”, se lee en una publicación realizada en Facebook.

Alcaldesa de Tijuana pide a autoridades estatales aclarar lo sucedido

En respuesta al cierre del establecimiento, Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, solicitó a aclarar lo ocurrido en el establecimiento, debido a que podría causar temor y desánimo en la confianza de las autoridades.

“Como representante aún de esta ciudad, solicitó de manera respetuosa a las Autoridades Estatales se aclaren los hechos ocurridos hoy en el establecimiento Saldos KOKO, ya que la falta de identificación de los elementos que ahí acudieron, la falta de claridad en razón de las órdenes de ingreso al establecimiento puede generar en la ciudadanía temor y desánimo en la confianza de nuestras autoridades”.

En su mensaje, la funcionaria también mencionó que aunque el SAT de Baja California no está dentro de su jurisdicción, las acciones en materia de seguridad sean transparentes.

“Si se está actuando conforme a Derecho los ciudadanos deben sentirse protegidos por nosotros como autoridad.

Si bien es cierto el S.A.T B.C. no es mi jurisdicción, sino del Estado, lo que es de mi interés es la transparencia de las acciones en materia de seguridad en esta ciudad y la tranquilidad de los ciudadanos de Tijuana”.