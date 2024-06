Esta es la autopista más peligrosa de México

Esta es considerada como la autopista más peligrosa de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México hay una gran cantidad de autopistas por las que día a día transitas miles de vehículos motorizados, entre las cuales hay algunas que tienden a ser más peligrosas que otras por sus curvas, pendientes pronunciadas o incluso por la delincuencia que se presenta en el tramo.

A pesar de que se trata de caminos para trasladarse vía terrestre de un punto a otro de manera rápida; sin embargo, debido al tema de la velocidad pueden llegar a representar un peligro importante.

Las autopistas tienen la finalidad desplazarse con mayor velocidad Crédito: Cuartoscuro

¿Cuál es la autopista que es considerada como la más peligrosa de México?

El Instituto Mexicano del Transporte (IMT) dio a conocer que en 2021 se registraron 15 mil 020 hechos de tránsito, de los cuales 2 mil 569 tuvieron víctimas mortales y 3 mil 406 resultaron con personas heridas.

La autopisque que es considerada como la más peligrosa debido a que ha presentado un alto número de accidentes es la de Acapulco - Zihuatanejo, ubicada en el estado de Guerrero, principalmente el tramo que va de Ramal a Tenexpa.

De acuerdo con lo compartido por el IMT, el índice de peligrosidad de la autopista es el más alto, el cual es de 446.5.

Autopista Acapulco-Zihuatanejo tiene un tramo que es considerado de los más peligrosos (Twitter/ @PC_Guerrero)

Recomendaciones para conducir en una autopista

Es importante conducir con precaución en todo momento, pero principalmente en una autopista. Las recomendaciones para hacerlo son:

- Mantén la velocidad adecuada: respeta los límites de velocidad establecidos y ajusta tu velocidad según las condiciones del tráfico y el clima.

- Distancia de seguridad: guarda una distancia prudente con el vehículo de adelante para tener tiempo de reaccionar en caso de frenado repentino.

- Usa los espejos: revisa constantemente los retrovisores para estar al tanto del tráfico alrededor y evitar puntos ciegos.

- Señaliza tus maniobras: utiliza las luces direccionales para indicar cambios de carril o salidas con suficiente antelación.

Es importante seguir algunas recomendaciones al conducir sobre una autopista Crédito: Cuartoscuro

- Usa el carril derecho: circula por el carril derecho y utiliza los carriles izquierdos solo para adelantar. Regresa al carril derecho después de adelantar.

- Descansa si es necesario: si te sientes cansado, toma descansos regulares en áreas de servicio para evitar la fatiga.

- Condiciones climáticas: en caso de lluvia, niebla o cualquier otra condición adversa, reduce la velocidad y utiliza las luces adecuadas.

- Revisa tu vehículo: antes de salir a la autopista, asegúrate de que tu vehículo esté en buenas condiciones, especialmente los frenos, los neumáticos y las luces.

- No uses el móvil: evita distracciones y no utilices el teléfono móvil mientras conduces.

- Cinturón de seguridad: asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lleven puesto el cinturón de seguridad en todo momento.