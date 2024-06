Fernández Noroña revela que Claudia Sheinbaum le hizo una propuesta que va a considerar

Noroña se reunió con Sheinbaum tras desacuerdo sobre la coordinación de Morena en el Senado (Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña reveló que Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, le hizo una propuesta que va a considerar. Sin embargo, se negó a explicar de qué se trata.

Fue en un encuentro con los medios, tras una reunión con la futura mandataria federal, que señaló: “Sí me planteó algo que voy a valorar”.

Reporteros le preguntaron si la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México le propuso formar parte de su gabinete, luego de que le fue negada la coordinación de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, o si se trata de un planteamiento de otra naturaleza. En respuesta señaló que no hará pública esa información, toda vez que aún no decide si aceptar la propuesta.

“Si no lo voy a aceptar para qué lo digo y si lo acepto también para qué lo digo. Lo voy a pensar”, sentenció este 27 de junio.

Fernández Noroña cuestionó los acuerdos de Morena (Cuartoscuro)

Aún así hizo una declaración con la que posiblemente descartó que la exmandataria capitalina le haya ofrecido formar parte de su equipo en el poder ejecutivo.

“Nunca hablamos de la posibilidad de que yo estuviese en el gabinete. Yo nunca tuve una expectativa de ese tipo”, dijo.

Aunque mencionó entender que es difícil de creer, puesto que en la “politiquería” se acostumbra pelear por cargos.

Por otra parte, el exdiputado federal se mostró agradecido de contar con la confianza de Sheinbaum, lo cual aseguró es más importante que cualquier cargo que pudiera ocupar en el próximo sexenio.

“A ver, primero me parece muy importante que ella me haya refrendado que la comunicación es expedita y abierta, y eso es un privilegio y una responsabilidad. Yo le agradezco mucho su nivel de confianza y ese me parece el cargo más importante que cualquier otro que pudiera tener, el acceso permanente”, sostuvo.

Noroña agradeció la confianza de Sheinbaum Foto: REUTERS/Raquel Cunha

Del mismo modo reiteró que, tal como mencionó en su más reciente conferencia de prensa, la unidad de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) es la prioridad.

“La unidad del movimiento, eso es lo central, lo demás es anecdótico y secundario”, comentó.

Noroña desistió de buscar coordinación de Morena en el Senado

Gerardo Fernández Noroña no buscará liderar ninguna comisión en el Senado durante la próxima legislatura, según afirmó en un encuentro con los medios de comunicación al que convocó esta mañana. Subrayó que su decisión no romperá la unidad del movimiento, a pesar del conflicto con Morena por supuestamente no cumplir un acuerdo.

El senador destacó que, a pesar de sus críticas, no generará una división en el movimiento. “Desde este momento, anuncio que no solicitaré encabezar ninguna Comisión o cargo dentro de la Cámara de Senadores”, declaró.

Noroña también criticó las declaraciones del presidente López Obrador, quien dijo que el acuerdo sobre la repartición de cargos solo aplicaba a los miembros de Morena involucrados en el proceso interno. Según Noroña, esto va en contra de los principios del movimiento que promueve.

En particular acusó a López Obrador de crear una distinción entre militantes de primera y segunda clase, haciendo a un lado a aquellos que forman parte de los aliados de Morena: el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Pese a la polémica, será Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y exaspirante a la presidencia, quien coordinará a Morena en el Senado. Mientras que Ricardo Monreal será coordinador en la Cámara de Diputados.

El exdiputado negó haber hablado con alguno de los próximos coordinadores en el Congreso de la Unión, a pesar de que ambos hicieron comentarios a su favor.