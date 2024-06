Emiliano Aguilar, hermano “rapero” de Ángela Aguilar, habló por primera vez de su cuñado Nodal

Emiliano Aguilar, de 32 años, es hijo de Pepe Aguilar y su primera esposa (Foto: Instagram)

Ángela Aguilar, integrante de la reconocida Dinastía Aguilar, confirmó recientemente su relación con el cantante Christian Nodal, a quien conoció hace varios años cuando el sonorense fue el elegido para abrir algunos conciertos de Pepe Aguilar.

La noticia ha generado sorpresa entre los seguidores, ya que la confirmación llegó poco después de la separación de Nodal con Cazzu, con quien el cantante de Botella tras botella tiene una hija.

El tema ha generado revuelo y no son pocos quienes condenan la relación pues, aseguran, comenzó cuando Nodal aún estaba unido a la trapera argentina.

Los cantantes compartieron el escenario del Auditorio Nacional. Crédito: TikTok: @programa_hoy

Mientras tanto, Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, continúa en su intento por destacar en la música rap, pues contrario a su familia, él optó por un estilo “callejero”.

Emiliano, quien se mantiene al margen de su familia, ha logrado firmar con una disquera especializada en música rap.

Tras diversas dificultades y un periodo en prisión de tres años, Emiliano compartió su gratitud a sus seguidores mediante su cuenta de Instagram por el apoyo recibido, destacando el lanzamiento de su sencillo Soy el vato.

A pesar de estar alejado de su familia, Emiliano se ha centrado en sus experiencias personales, especialmente en Tijuana, como fuente de inspiración para su música.

Emiliano Aguilar no mantiene una relación cercana con su familia (Foto: @YoSoiTuLSR)

La opinión de Emiliano Aguilar sobre el romance de su hermana y Nodal

En este contexto, el hermano de Leonardo, Aneliz y Ángela Aguilar fue entrevistado por El gordo y la flaca acerca de la que ya es llamada “la pareja del verano”.

“A mi hermana le deseó lo mejor. Yo no tengo que ver con esto, yo estoy muy enfocado en lo mío no más”, dijo. “Le deseo lo mejor y le deseo que esté bien”, reveló sobre su mediática hermana al programa de Univisión.

Emiliano aseguró que no es cercano a su cuñado. “Con Nodal yo nunca he hablado. Nunca he tenido ni una palabra con Nodal. Es más, yo la primera vez que conocí a Christian Nodal fue hace mucho, fue cuando empezaba a abrir los shows para mi papá”, recordó. “Pero desde ese entonces yo nunca he hablado con él”, dijo sobre el novio de su hermana.

El hermano de Ángela Aguilar no es cercano a su familia Crédito: Univisión

Así mismo, el joven de 32 años dejó claro que, aunque no es cercano a Pepe Aguilar, no tiene mala relación con él:

“Yo estoy muy enfocado en lo mío, estoy enfocado en mi carrera y él (Pepe Aguilar) está enfocado en su carrera, no voy a decir que tenemos una mala relación”

Un pasado complicado y un nuevo comienzo

En 2017, Emiliano fue detenido por intentar ingresar a cuatro personas ilegalmente a los Estados Unidos. Tras pagar una fianza y cumplir una sentencia de tres años en prisión, además de seis meses en rehabilitación, ha comenzado una nueva etapa en su vida, incluyendo su faceta de padre y músico de rap.