Otro golpe al PAN: por falta de apoyo ciudadano en las elecciones pierde registros en Tabasco

La oposición no logró posicionarse entre los favoritos de la ciudadanía pese a estar formada por tres históricos partidos. (Cuartoscuro)

El escenario político en México ha experimentado un reacomodo significativo tras las recientes elecciones alrededor de todo el país. Como consecuencia, diversos partidos políticos enfrentan un futuro incierto, con varios de ellos perdiendo su registro en múltiples entidades. Tal es el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Acción Nacional (PAN), los cuales han sido borrados del mapa electoral en varios estados.

El Partido Acción Nacional (PAN), históricamente uno de los partidos más influyentes del país, fue fuertemente afectado pero en un solo estado. En Tabasco, los blanquiazules no lograron obtener la votación necesaria para continuar existiendo, logrando alcanzar solo el 1.78 por ciento de los votos en la elección por la gubernatura y el 2.21 por ciento en la elección de diputados locales. Esta situación ha resultado en la pérdida de su registro en la entidad.

El escenario en Tabasco no fue menos desconcertante para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que quedó en una situación precaria. Sus votos para la gubernatura sumaron apenas el 2.48 por ciento de la votación total, pero logró mantenerse al borde al recibir el 3.22 por ciento en la elección de diputados locales.

Pese a haber sido una fuerza política importante durante años, tanto el PAN, el PRI y el PRD sufrieron fuertes descalabros el pasado 2 de junio. (EFE/ Antonio Ojeda)

¿Qué sucedió con el resto de las fuerzas políticas?

El PRD, uno de los partidos con mayor tradición em México, perderá su registro a nivel nacional y en al menos 20 entidades. La debacle del partido del sol azteca ha sido general afectando su presencia en Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En esta última entidad, el PRD obtuvo sus peores resultados electorales con apenas el 0.4890 por ciento de los votos en la elección para gobernador y un tímido 0.8118 por ciento en la elección de diputaciones locales.

En la Ciudad de México, el PRD logró salvarse por un estrecho margen. Aunque en la elección de la Jefatura de Gobierno no alcanzó el tres por ciento requerido, sumando solo un 2.98 por ciento de la votación, su desempeño en la elección de diputados locales fue suficiente para mantener su registro, alcanzando un 3.60 por ciento de la preferencia de los capitalinos. Sin embargo, este hecho no logra mitigar la pérdida generalizada que sufre el partido en el resto del país, donde no superó el 10 por ciento de la votación en ninguna elección. Su mejor desempeño se observó en la elección local a diputados en Tabasco, con un 9.05 por ciento.

El partido nació hace 35 años como un contrapeso al oficialismo; luego se alió con el PRI y el PAN, pero actualmente se encuentra en peligro de extinción. (Facebook @PRDMexico)

Por otro lado, el PT enfrenta un destino similar, perdiendo su registro en al menos cinco estados debido a que no logró superar el umbral del 3 por ciento de los votos requerido para mantener su registro como partido local. Los estados donde el PT desaparecerá son Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí.

¿Qué dicen las leyes sobre estos casos?

En total, la Ley General de Partidos Políticos estipula que la pérdida de registro se desencadena si un partido no obtiene al menos el 3 por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de partidos nacionales, o de gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, entre otros cargos, para partidos locales.

De acuerdo con los resultados preliminares y debido a la falta de información de los resultados en Nayarit y Durango por parte de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), aún no se tienen datos precisos sobre la votación de cada partido en estas entidades.

Frente a estos resultados, el panorama político en varias regiones del país se muestra volátil y marcado por la desaparición de partidos que antaño tenían una presencia significativa. En este contexto, partidos como Nueva Alianza, Fuerza por México (FxM) y Partido Socialista Institucionalista (PSI) han logrado mantener su registro, pero nadie sabe hasta cuándo podrán sostenerse.