Critican a elenco de ‘Vecinos’ por lucir ‘desmejorados’ rumbo a la nueva temporada: “Ya es casa de retiro”

(Foto: captura de Instagram/@vecinosoficial)

Un proyecto en la televisión mexicana que se ha vuelto sumamente entrañable a lo largo de los años es Vecinos, que contó en el pasado con actuaciones como Octavio Ocaña en el papel de Benito. No obstante, ahora que está próxima a estrenarse la nueva temporada, los actores fueron duramente señalados.

Fue el usuario de TikTok identificado como Falvio Machuca (@flaviomachuca) quien compartió un fragmento de la conferencia de prensa de la serie, en donde anunciaron los detalles respecto a la nueva temporada.

En el clip se pueden observar a artistas como César Bono, Edgar Vivar y Carlos Bonavides subiendo al escenario.

No obstante, lo que causó revuelo fue que Bono apareció con un bastón. Además, de que sus demás compañeros también fueron menospreciados por la edad.

(IG vecinosoficial)

¿Qué dijeron en redes sociales?

El clip rápidamente se viralizó y varios de los internautas arremetieron contra el elenco.Estos son algunos de los comentarios que aparecieron.

“Carlos Bonavides no va a levantar el rating, no sirve”.

“Qué le pasó a Lalo España, se ve bien acabado”.

La serie Vecinos 2021 Foto: Instagram/@vecinosoficial

“Con todo respeto Cesar Bono ya no está para esos trotes”.

“El elenco de vecinos: estoy cansado jefe”.

“¿Se seguirá llamando Vecinos? ¿O Asilo?”.

“Ya es casa de retiro”.

No obstante, otros usuarios se mostraron más amables con los artistas y señalaron que la edad no era un factor para que no pudieran desempeñar de forma adecuada su trabajo.

Respecto al caso de Carlos Bonavides, ciertas personas aplaudieron que Vecinos lo haya contratado, pues desde hace algún tiempo el famoso pidió a través de sus redes sociales que le dieran una oportunidad laboral en el medio, porque se encontraba desempleado.

“Vendí mi casa, dos camionetas, un terreno... y nos quedamos verdaderamente en la inopia. Ahora rento un departamento y vivo muy modestamente”, dijo en su mensaje que rápidamente preocupó a sus fans.