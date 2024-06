Las batallas en el desierto: la oposición no comprende que no comprendió

Mtro. Gildardo López Hernández es Profesor de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.

Claudia Sheinbaum ha logrado un hito significativo en la política mexicana al convertirse en la primera mujer presidenta del país. En una nación donde el machismo ha sido una barrera persistente, su victoria representa un avance monumental para todas las mujeres mexicanas. Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, consolidó una campaña centrada en la justicia social y el progreso, resonando profundamente con los votantes. Su triunfo rompe los techos de cristal que han limitado a las mujeres en la política mexicana durante décadas y establece un precedente crucial para futuras generaciones.

En México perdió una oposición desconectada de la realidad. Las dirigencias de los partidos opositores deben asumir su responsabilidad por el resultado de estas elecciones. En lugar de ser una oposición sólida y de altura, se enredaron en divisiones internas y estrategias ineficaces, socavando sus posibilidades de competir de manera justa. La falta de unidad y de un plan coherente para enfrentar a Sheinbaum dejó a Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición opositora PAN-PRI-PRD, en una posición desventajosa. Las dirigencias nacionales de los partidos de oposición demostraron un papel penoso, marcado por la ambición y mezquindad de sus dirigentes. La falta de visión estratégica y la incapacidad para unirse en un frente común despojaron a los votantes de una alternativa viable. Esta desconexión con la realidad y la falta de cohesión se tradujeron en un fracaso rotundo para capitalizar los desaciertos del gobierno en turno.

La incapacidad de la oposición para entender y traducir la realidad de la mayoría mexicana ha sido evidente. Mientras el país experimentaba cambios profundos en sus estructuras sociales y económicas, los partidos opositores no lograron conectar con estas transformaciones. En lugar de ofrecer propuestas claras y coherentes que resonaran con las necesidades y aspiraciones de la población, se enfocaron en estrategias desarticuladas y discursos que no reflejaban la realidad del ciudadano común. Este divorcio entre la clase política opositora y la ciudadanía permitió al presidente acentuar la polarización, presentando a su gobierno y a su sucesora como la única opción viable para el progreso del país.

A pesar de las adversidades, Xóchitl Gálvez realizó una campaña destacada. Su carisma y habilidad para conectar con los votantes le permitieron obtener un porcentaje significativo de votos, demostrando que, incluso con todo en contra, es posible destacar. Su desempeño es un claro indicio de su potencial y de la urgente necesidad de una oposición más organizada y comprometida en futuras contiendas electorales.

La candidata presidencial del partido gobernante Morena, Claudia Sheinbaum, reacciona mientras se dirige a sus simpatizantes tras ganar las elecciones presidenciales, en la Plaza del Zócalo en la Ciudad de México, México. 3 de junio de 2024. REUTERS/Alexandre Meneghini

Jorge Álvarez Maynez, candidato de Movimiento Ciudadano, también jugó un rol importante en estas elecciones. Aunque su campaña no alcanzó los niveles de apoyo de Sheinbaum o Gálvez, su presencia ofreció una alternativa fresca y enfocada en la innovación y el desarrollo regional. Su énfasis en la transparencia y la lucha contra las prácticas políticas tradicionales atrajo a un segmento de votantes jóvenes y progresistas.

Maynez se enfrentó a un panorama político dominado por dos figuras fuertes, pero su participación enriqueció el debate democrático y planteó nuevas ideas que podrían influir en la política mexicana en los años venideros. Su papel subraya la importancia de las voces diversas y de los nuevos liderazgos en la construcción de un México más inclusivo y democrático.

Con Morena logrando la mayoría en el Congreso, surge la preocupación sobre la falta de un contrapeso efectivo. La falta de empatía de la oposición con una sociedad mexicana muy diferente y la habilidad de una figura presidencial absolutamente en control de su sucesión explican en gran medida este resultado. Si bien durante casi 60 años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo mayorías en el Congreso, lo que permitió una gobernabilidad eficaz, aunque sin los contrapesos necesarios para una democracia plena, esta situación facilitó la implementación de políticas y la estabilidad administrativa, pero también limitó la pluralidad y el debate crítico en el proceso legislativo.

La ausencia de una oposición fuerte puede llevar a varios riesgos. Sin un contrapeso, el Ejecutivo podría ejercer un poder excesivo sin las restricciones necesarias para mantener el equilibrio democrático. Esto podría llevar a decisiones unilaterales que no reflejen la pluralidad de opiniones y necesidades del país. La falta de supervisión y balance puede erosionar la autonomía de instituciones clave, debilitando el sistema de pesos y contrapesos que sostiene la democracia y existe el peligro de que se promulguen leyes que beneficien desproporcionadamente al partido en el poder, ignorando la voz de la oposición y de los ciudadanos que no votaron por Morena. La diversidad de opiniones y necesidades de la sociedad mexicana no debe quedar subrepresentada en el proceso legislativo, afectando la calidad de la democracia y la implementación de políticas inclusivas.

Imágenes del tercer debate presidencial Foto: INE

Uno de los retos de la nueva Presidenta será aprovechar esta oportunidad histórica para demostrar que puede ser una demócrata comprometida y respetuosa de la Constitución y que su administración sea inclusiva y que mantenga un balance adecuado de poderes, promoviendo la cooperación y el respeto entre las diversas instituciones del Estado.

El triunfo de Claudia Sheinbaum abre un nuevo capítulo en la historia de México, donde las mujeres tienen un papel protagónico en la toma de decisiones y en la definición del rumbo del país. Su victoria inspira a las mujeres de todo México y llama a continuar luchando por la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad.

