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Quién fue Diego Osuna, hijo del director general de BBVA México que murió en aparatoso accidente automovilístico

El fallecimiento del hijo de Eduardo Osuna Osuna conmocionó al sector financiero y empresarial del país

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Quién fue Diego Osuna, hijo
Quién fue Diego Osuna, hijo del director general de BBVA México que murió en aparatoso accidente (RS)

La noche del viernes 13 de marzo de 2026, la muerte de Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, conmocionó al sector financiero y empresarial del país.

El joven de 17 años perdió la vida tras un accidente automovilístico ocurrido en la carretera Toluca–Valle de Bravo, en el Estado de México, donde una camioneta Chevrolet Suburban blindada se impactó contra un camión de carga.

La noticia fue confirmada por autoridades estatales y generó una ola de condolencias de figuras públicas y líderes empresariales.

El accidente en la carretera Toluca–Valle de Bravo

Según información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el accidente ocurrió a la altura del municipio de Villa de Allende, en la zona de Amanalco. La camioneta Chevrolet Suburban, donde viajaba Diego Osuna junto a un grupo de amigos, colisionó contra un camión de carga Isuzu blanco. El impacto provocó la muerte de tres jóvenes, incluyendo a Osuna Miranda, y dejó a otros heridos de gravedad.

CIUDAD DE MÉXICO, 06DICIEMBRE2023.- Eduardo
CIUDAD DE MÉXICO, 06DICIEMBRE2023.- Eduardo Osuna, Vicepresidente y Director General de BBVA México, durante el evento de la firma de renovación de Patrocinio entre la LIGA BBVA MX y BBVA. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con reportes oficiales, los servicios de emergencia acudieron al sitio y, tras labores de rescate, estabilizaron a los sobrevivientes, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

Entre los lesionados se encuentran dos jóvenes de 17 años y uno de 19, quienes permanecían hospitalizados en condición estable bajo observación médica.

Muere el joven Diego Osuna Miranda

En la misma camioneta viajaban Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna, quienes también fallecieron en el accidente. La noticia del deceso de Diego Osuna Miranda se difundió rápidamente, generando muestras de solidaridad y pesar por parte de representantes del sector público y privado.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expresó en redes sociales: “Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer. Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos, descanse en paz”.

Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), escribió: “Lamento profundamente el sensible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, CEO de BBVA México, y de la Sra. Norma Miranda. Expreso mis más sinceras condolencias ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”.

Eduardo Osuna Osuna durante la
Eduardo Osuna Osuna durante la bienvenida a la edición 2023 de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA en el hotel Camino Real

El Consejo Nacional de la Industria de la Transformación (CONCAMIN), a través de su presidente Alejandro Malagón Barragán, también manifestó su pesar: 

“De parte del presidente, Alejandro Malagón Barragán, y de quienes conformamos la CONCAMIN, lamentamos el sensible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de nuestro querido amigo, Eduardo Osuna. Deseamos pronta resignación y consuelo a su familia. Descanse en paz”.

Perfil de Diego Osuna Miranda y su familia

Diego Osuna Miranda tenía 17 años y era hijo de Eduardo Osuna Osuna y Norma Miranda. Su padre, desde 2015, ocupa el cargo de vicepresidente y director general de BBVA México, una de las instituciones financieras más relevantes del país. La familia Osuna Miranda es reconocida en el ámbito empresarial y financiero mexicano.

La pérdida de Diego Osuna Miranda ocurre en un contexto de alta visibilidad pública para su familia, dado el perfil de su padre como uno de los principales ejecutivos de la banca en México.

Detalles del operativo y estado de los sobrevivientes

El accidente provocó el cierre total de la autopista Toluca–Valle de Bravo durante varias horas, mientras equipos de emergencia y peritos realizaban labores de rescate y análisis de la escena. Las autoridades del Estado de México confirmaron que los jóvenes lesionados fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados a hospitales de la región.

Las primeras indagatorias apuntan a que la colisión se produjo cuando la camioneta Chevrolet Suburban, de color negro y blindada, se desplazaba junto al camión de carga Isuzu. No se han revelado detalles adicionales sobre las causas del siniestro ni sobre el estado de los conductores implicados.

Condolencias y repercusión en el sector financiero

El fallecimiento de Diego Osuna Miranda ha generado repercusiones en el sector financiero y empresarial, con muestras de duelo por parte de figuras relevantes y organismos representativos. Las redes sociales y canales oficiales de asociaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial y la CONCAMIN se sumaron a los mensajes de solidaridad hacia la familia Osuna Miranda.

La muerte del hijo del director general de BBVA México pone en relieve la vulnerabilidad ante accidentes viales, incluso en contextos de alta seguridad vehicular como el que ofrecía la camioneta blindada donde viajaban los jóvenes.

Hasta el momento, las autoridades mexiquenses mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Los familiares de las víctimas han solicitado respeto a su privacidad mientras se llevan a cabo las diligencias legales y funerarias.

La comunidad empresarial y bancaria mexicana continúa pendiente de la evolución de los heridos y de las investigaciones en curso, mientras se suceden las muestras de condolencia y apoyo hacia la familia de Eduardo Osuna Osuna.

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