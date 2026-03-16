Ring Royale 2026: por qué Nicola Porcella podría ser multado por su vestimenta que usó en su pelea contra Aldo de Nigris

Nicola Porcella podría ser multado por usar la bandera mexicana en sus shorts durante la pelea en el Ring Royale (IG/ @ringroyalefights)

La Arena Monterrey fue el escenario de la primera edición del Ring Royale 2026, evento donde pelearon influencers, famoso y celebridades de talla internacional. Una de las peleas que generó euforia entre el público fue la de Nicola Porcella y Aldo de Nigris.

Ambos ex concursantes de La Casa de los Famosos México se enfrentaron arriba del ring, Aldo de Nigris se llevó el triunfo tras noquear al peruano en el segundo asalto, al final ambos influencers se fundieron en un abrazo para dejar la rivalidad a un lado.

Sin embargo, la actuación de Nicola en el Ring Royale 2026 le traería graves problemas y podría afrontar una multa millonaria. Y es que, uno de los detalles que generó controversia y polémica fue su vestimenta, pues usó la bandera de México como parte de los elementos decorativos de sus shorts para boxear, hecho que trajo críticas.

¿Nicola Porcella puede ser multado por usar la bandera mexicana en su vestimenta para el Ring Royal 2026?

Aldo de Nigris asesta un golpe decisivo a Nicola Porcella, llevándolo a la lona y asegurando la victoria por nocaut en el ring. ((YouTube/ Ring Royale))

Nicola Porcella podría ser sancionado porque la ley mexicana prohíbe que la bandera nacional se emplee en prendas deportivas, consideradas contextos inadecuados para el símbolo patrio. La excepción es su uso por deportistas que representan oficialmente a México, lo que no aplica en eventos privados ni para participantes extranjeros.

En el combate del Ring Royale 2026, Nicola Porcella lució un short decorado con la bandera nacional. Aunque ha expresado su aprecio y cariño por el país, la normativa es estricta respecto al uso y respeto de los emblemas nacionales. La ley indica que su utilización en ropa o uniformes debe cumplir condiciones específicas, y su violación puede dar pie a sanciones.

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece restricciones claras respecto al uso de estos símbolos. En sus artículos señala que la bandera debe portarse con respeto y solo según los criterios determinados por la autoridad.

Qué sanciones podría enfrentar Nicola Porcella

Nicola Porcella abraza a Aldo de Nigris en un gesto de deportividad tras perder su combate en el evento Ring Royale. (Ring Royale)

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) es la entidad responsable de supervisar el respeto a los símbolos patrios y puede iniciar procedimientos sancionadores, ya sea de oficio o tras recibir denuncias ciudadanas.

La normativa prohíbe modificar la bandera o emplearla en situaciones que las autoridades consideren irrespetuosas, incluidas prendas deportivas. Se acentúa la falta cuando el portador es extranjero o no cuenta con autorización expresa para portar el símbolo en un evento privado.

La multa por alterar la Bandera de México puede alcanzar hasta 10 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que actualmente equivale aproximadamente a un millón 131 mil 400 pesos mexicanos. Hasta el momento se desconoce si Nicola ya fue notificado por las autoridades por la vestimenta que usó recientemente.