“Ayuda, por favor”: los desgarradores gritos tras el accidente en el que murió el hijo del director de BBVA México (Foto:Luis Gabriel Velázquez @soyluisgabriel1)

El accidente automovilístico en el que murió Diego Osuna Miranda, hijo del director general de BBVA México Eduardo Osuna Osuna, dejó escenas de angustia y pedidos de auxilio que se viralizaron en redes sociales.

En uno de los videos grabados minutos después del impacto, el conductor que documenta el estado de los vehículos describe cómo la camioneta en la que viajaban los jóvenes quedó completamente destrozada, mientras la copiloto, en un tono de desesperación, grita repetidas veces: “por qué nadie lo ayuda”.

En las imágenes se observa a una persona dentro del vehículo, moviendo los brazos y exclamando: “ayuda, por favor”, lo que da cuenta de la gravedad de la situación y la urgencia con la que los sobrevivientes requerían atención médica.

Usuarios de plataformas digitales compartieron el material audiovisual y comentarios sobre lo ocurrido, generando una ola de reacciones. Quienes presenciaron la escena relataron que los gritos y súplicas de ayuda provenían de uno de los sobrevivientes, que permanecía atrapado mientras los servicios de emergencia tardaban en llegar. El video muestra la tensión del momento y la impotencia de quienes intentaban auxiliar a las víctimas.

Testigos del accidente mortal en el que falleció Diego Osuna Miranda compartieron videos y comentarios sobre el suceso en redes sociales (RS)

El saldo de la tragedia en la que murió Diego Osuna Miranda

El choque registrado la noche del 13 de marzo de 2026 en la carretera Toluca–Valle de Bravo, Estado de México, dejó un saldo de tres jóvenes fallecidos y varios heridos de gravedad, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Las autoridades detallaron que el accidente involucró una camioneta Chevrolet Suburban blindada que colisionó contra un camión de carga Isuzu blanco a la altura del municipio de Villa de Allende, en la zona de Amanalco.

Entre las víctimas mortales se encontraba Diego Osuna Miranda, de 17 años, junto con Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna, quienes también viajaban en la misma camioneta al momento del impacto. De acuerdo con el reporte de la fiscalía, los cuerpos fueron recuperados tras una compleja labor de rescate que obligó al cierre total de la circulación en el tramo carretero afectado.

La magnitud del accidente provocó la movilización de equipos de emergencia y cuerpos de seguridad, quienes trabajaron para liberar a los pasajeros y atender a los lesionados en el sitio. Debido a la fuerza del impacto, los vehículos sufrieron daños severos que dificultaron el acceso de los rescatistas.

El siniestro, que dejó un saldo de tres personas muertas, ocurrió en la autopista Toluca–Valle de Bravo, a la altura del municipio de Villa de Allende. (Resonancia Informativa / Facebook)

Los sobrevivientes: atención médica y estado de salud

El siniestro dejó también tres jóvenes lesionados: dos de 17 años y uno de 19, quienes fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada. Según informaron autoridades, los heridos permanecieron bajo observación tras los primeros auxilios y la intervención de los paramédicos.

Las autoridades estatales confirmaron que los sobrevivientes recibieron asistencia médica inmediata al ser extraídos de la camioneta, aunque algunos presentaban lesiones de consideración por lo que su evolución se mantiene bajo vigilancia. El estado de salud de los afectados continúa en seguimiento, mientras familiares y amigos esperan su recuperación.

Detalles del accidente según autoridades

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa la investigación sobre las causas del accidente. Las primeras indagatorias refieren que la camioneta en la que viajaba Diego Osuna y sus amigos circulaba por la autopista Toluca–Valle de Bravo cuando se produjo la colisión con el camión de carga Isuzu blanco. Las condiciones de la vía, la velocidad y otros factores técnicos forman parte del análisis que llevan a cabo los peritos.

La Secretaría de Seguridad estatal informó que el cierre de la carretera se mantuvo durante varias horas para facilitar las labores de rescate y peritaje. Hasta el momento, no se han detallado posibles responsabilidades legales en torno a los conductores de ambos vehículos.