“Era un poquito agresivo”: Lyn May revela detalles íntimos de Vicente Fernández y Tin Tan, dos de sus grandes amantes

“Mi pecho no es bodega”, esta popular frase le queda como anillo al dedo a Lyn May, vedette considerada un icono del cine de ficheras. A varias décadas de distancia de sus años de gloria, la actriz ha sabido darle un segundo aire a su carrera y, en las últimas horas, se ha vuelto tendencia por una serie de revelaciones hechas en el programa El Minuto que Cambió mi Destino, las cuales involucran aspectos íntimos de su relación sexo afectiva con ‘Tin Tan’ y Vicente Fernández.

En la emisión de este martes de Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante, compartió un adelanto de una versión extendida y sin censura de una charla que sostuvo con Lyn May.

La acapulqueña fue considerada un símbolo sexual dentro y fuera de las locaciones de filmación. Los años 70 y principios de los 80 fueron una época de auge para ella. En el punto más alto de su carrera fue asediada por los hombres, entre ellos Germán Valdés, ‘Tin Tán’ y Vicente Fernández.

Los años 70 y principios de los 80 fueron una época de auge para Lyn May. (Instagram/@lyn_may_)

Lyn May habla sin tapujos de sus amoríos con ‘Tin Tan’ y Vicente Fernández

Lyn May se casó en ocho ocasiones y, en sus propias palabras, sostuvo relaciones sentimentales con varios famosos. Algunas se dieron cuando ella estaba casada. Aunque su amorío con Vicente Fernández no es un secreto, la vedette expuso que su entonces esposo golpeó al cantante previo a una función en un teatro de la capital.

“Estaba casada con un árabe. Vicente siempre me abrazaba, me decía ‘mi jarrito’, porque yo tenía la cinturita. Mi marido se quedó platicando. Ese hombre (Vicente) no vio que venía mi marido y me abraza y me besa. Viene aquel y se agarran”, recordó Lyn May.

Lyn May reveló detalles íntimos de su romance secreto con Vicente Fernández. Crédito: Imagen Entretenimiento, YouTube

Un hermano de ella, quien casualmente la acompañó ese día, intervino y los separó. Este desencuentro en su momento no acaparó los titulares, pese a que por ese entonces se especulaba sobre una relación entre la vedette y ‘El Charro de Huentitán’, quien estaba casado con María del Refugio Abarca Villaseñor, ‘Cuquita’.

Sin embargo, este pasaje no sería el más controvertido de la charla. Alentada por el interés de Gustavo Adolfo Infante, Lyn May repasó sus relaciones más memorables con famosos y enlistó a tres, a quienes definió como “sus mejores amantes”:

“Fueron tres: mi marido. Guillermo Calderón fue el mejor amante de todos. ‘Tin Tán’ fue un gran amante, porque hacía el sexo muy bien por atrás y por delante. Cada vez que salíamos de trabajar, nos íbamos a la bohemia. Él estaba con un montón de amigos, jugando y después nos íbamos a donde él vivía. Era un poquito agresivo para lo que te conté”, expresó la vedette, quien sorprendió a Infante.

El segmento de la entrevista fue rescatado por usuarios de TikTok y X, y en ambas plataformas las revelaciones hechas por Lyn May generaron debate. Además de exponer detalles privados de sus relaciones con Vicente Fernández y ‘Tin Tan’, la vedette narró experiencias contras celebridades, quienes incluso llegaron a regalarle autos y casas por su compañía.

