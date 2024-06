Louis Tomlinson hace historia en México: así fue su concierto más grande como solista

Louis Tomlinson hace historia en México. (Foto: cortesía Mariana García @marianagphoto)

La noche de anoche se llevó a cabo uno de los conciertos más históricos de los que se tenga registro en la Ciudad de México. Por lo general, se dice que los fanáticos se rinden ante su artista, pero en esta ocasión la dinámica resultó diferente: Louis Tomlinson se rindió ante sus fans mexicanos.

El cantante británico que comenzó su carrera en un reality británico, con el único sueño de convertirse en artista, dio el show más grande su carrera en México. Fueron aproximadamente 70 mil asistentes los que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para consagrar a Tomlinson como solista y para dejar en claro que los fanáticos mexicanos son los mejores del mundo.

Louis Tomlinson inició sus pasos como parte del grupo One Direction, aquella boyband que nos dejó desde hace casi una década, rompiendo el corazón de millones. Sus integrantes no cesaron en su búsqueda de estrellato y de expresión artística. El mencionado cantante se convirtió en solista logrando conquistar de nueva cuenta a sus seguidores conocidos, y a muchos otros.

Louis se presentó ante 70 mil personas en CDMX. (@LTHQOfficial)

Tomlinson tiene una conexión especial e importante con México. Ha visitado nuestro país en diversas ocasiones, formando parte de algo que podemos llamar “El sueño mexicano”. Louis ha vivido cada experiencia mexicana posible: desde tomar una Tecate Light en lata, viajar en “combi” para transportarse de un lugar a otro, o hasta pisar suelo mexa en plena Ley Seca y temporada de elecciones.

Para los louises mexicanos, el artista bien podría ser su presidente. Constantemente demuestran un amor incondicional por el oriundo de Doncaster en el Reino Unido. Desde aquella ocasión en la que eligió a nuestro país como parte de su exclusiva gira para presentar su documental (sólo fueron tres naciones), hasta cuando se presentó por primera vez en el Pepsi Center WTC de la capital con tres fechas declaradas sold out. Un pacto se selló entre Louis y los mexicanos.

Los fans de México son incondicionales. (Foto: cortesía Mariana García @marianagphoto)

Ahora, Louis Tomlinson eligió a la CDMX para realizar el concierto más grande de su carrera, pero no sólo eso, sino que también lo eligió como el show indicado para ser filmado por un equipo de producción impresionante, que lo transmitiría en pleno directo a todos los rincones del mundo.

Luego de anunciarse aquel evento livestreaming, todos los ojos del mundo estaban sobre México y las fans mexicanas se comportaron a la altura. Capaces de tener un entendimiento y una unión sobrecogedora en redes sociales, también demostraron dicha habilidad estando juntas en el mismo lugar.

El momento “Kill My Mind” fue una prueba de ello. Fue en esa ocasión que las fans mostraron una sincronización absoluta con la cultura de Louis Tomlinson. Las luces de los celulares de todos los asistentes brillaron arriba y abajo al ritmo de la canción. Si bien dicha práctica nació en Chile y se transportó en otros países, fue en México en donde alcanzó su punto máximo y su resolución absoluta.

Así se iluminó el Autódromo Hermanos Rodríguez ante la presencia de Louis Tomlinson. (Captura: Trasmisión oficial)

De igual forma, las mexicanas no decepcionaron al cantar fuertemente, con claridad, y sin olvidar la letra, el momento: “For every question why, you were my because” de la canción “Walls”. Y es que dicha frase le dio título al evento de transmisión mundial que llevó este concierto a los hogares de todo el mundo.

Por otro lado, las fans mexicanas se organizaron para pintar el mar de gente con los colores de la bandera de México. Algo que se logró a la perfección durante la canción “She Is Beauty We Are World Class”. Un momento sublime que logró emocionar al cantante: “Esa mierda de las luces fue jodidamente increíble, gracias por eso, nunca, nunca lo olvidaré, gracias”.

Fue totalmente notoria la emoción a flor de piel del cantante británico. Con la voz entrecortada, confesó que se encontraba nervioso por esta presentación, no sólo porque era algo importante en su carrera, sino porque desde hace días estaba un poco “ronco” de la garganta.

El cantante británico se mostró visiblemente emocionado y conmovido por la respuesta del público. (@LTHQOfficial)

Sin embargo, Louis Tomlinson lo dio todo en el escenario, cantando sus himnos como solista, tales como “Holding On A Heartache”, “Out of My System”, “Night Changes” -canción de One Direction-, o “Bigger Than Me”.

“Ustedes son algo fuera de este mundo. Estoy tratando de tocar los pies en la Tierra. En serio, después de todo esto. Gracias. Ojalá tuviera más palabras, bueno, las tengo, pero ahora mismo sólo quiero seguir cantando antes de partirme en lágrimas. Gracias, gracias, gracias, los amo”, dijo Tomlinson.

Louis Tomlinson dio el concierto más grande su carrera. (@Louis_Tomlinson)

Al final Louis Tomlinson cerró su concierto de poco más de hora y media con “Silver Tongues” en medio de fuegos artificiales y una lluvia de papeles de color ojo que muchos fans tomaron desesperadamente para llevarse a casa.

Este concierto dejó varios recuerdos inolvidables. 70 mil personas en un sólo lugar, todas ellas fans incondicionales del artista. Un show que fue transmitido en vivo a todo el mundo, la consagración de un fandom que conquistó los medios y las redes sociales de muchos países, pero sobre todo la confesión de Louis Tomlinson en la que afirmó que soñará por siempre con esta noche:

“No quiero que este show termine. Lo estoy dando todo hoy. Y les quiero decir que voy a soñar con esta noche, nunca la voy a olvidar. Muchas, muchas gracias”.