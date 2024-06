Piden multar a Emilio y Juan Osorio tras publicar polémico mensaje invitando al voto: “No se dejen influenciar”

Emilio Osorio se convirtió en el quinto finalista de La casa de los famosos México (Foto: Instagram)

Este 02 de junio se están llevando a cabo las Elecciones 2024, donde además de elegirse la Jefatura de Gobierno de la CDMX, diputaciones, gobernaturas y más, también será momento para que los mexicanos selecciones a la próxima presidenta o mandatario del país. En este sentido, desde el pasado 30 de mayo nos encontramos en veda electoral, por lo que está prohibido difundir propaganda gubernamental.

No obstante, desde hace algunos días, Emilio Osorio, Juan Osorio y Eva Daniela están en el ojo público por subir un video hablando sobre el proceso electoral que se tornó bastante polémico.

¿Qué dijo Juan y Emilio Osorio?

En el video que fue posteado el 29 de mayo en Instagram, se puede observar a los tres involucrados sentados en algunas sillas de jardín y platicando sobre las elecciones.

“Familia, pues vinimos a desayunar con mi padre que hace mucho ya no nos veíamos y estábamos hablando de un tema que sinceramente para mí es super importante, venía comentando que a mis 21 años por primera vez a mí me va a tocar votar, entonces queremos hacer un video de concientización, de todo corazón vayan a votar. Hace dos años para mí era cosa fácil y no pensaba mucho en lo que era mi país, creo que sí está chido que vayamos y que nos informemos”, dijo Emilio.

Juan y Emilio Osorio (Foto: Instagram@produccion_osorio)

Para ese momento, Juan Osorio tomó la palabra y ahondó en que era importante que los jóvenes participaran, no obstante, tras señalar eso mencionó a una de las personas por la que él pensaba votar.

Al escuchar esto, Emilio intentó no decir algo al respecto y mencionó: “Lo digas o no lo digas, mi voto es secreto, es de cada quién, lo importante es tener la concientización de ir a votar”.

Usuarios arremeten contra la familia

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y varios internautas se mostraron molestos con el hecho de que figuras públicas de amplia relevancia como es el caso de Juan Osorio emitieran ese tipo de mensajes y pidieron que los multaran. Estos fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación:

(Foto: Las Estrellas)

“Deberían sancionar a cualquier figura pública que mencione un partido político y diga que es el indicado, cada persona vote por quien quiera, no se dejen influenciar por lo que dicen esas personas del medio artístico, la mayoría nisiquiera vive en México, solo venden su opinión porque saben cómo influyen en la sociedad”.

“Todo iba bien hasta que comenzaron a mencionar a terceras personas”.

“Comenzaron bien y acabaron mal vendidos otra vez”.