Sandra Echeverría confirma reconciliación con Leonardo de Lozanne tras dos rupturas: “Te elijo una y mil veces”

Los cantantes comenzaron su relación amorosa en 2011. (IG: sandraecheverriaoficial)

Sandra Echeverría sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una gran noticia: retomó su relación amorosa con su Leonardo de Lozanne tras dos rupturas amorosas.

La protagonista de ‘Amor de mis amores’ recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un conmovedor mensaje en honor a su esposo y publicó sus primeras fotografías juntos tras aproximadamente nueve meses distanciados desde su último truene.

“El amor que lucha, que supera, que crece es el que se aferra. Te elijo a ti una y mil veces @leozanne”.

Contrajeron nupcias en 2014. (Instagram: @sandraecheverriaoficial)

La también cantante acompañó esta actualización de su relación amorosa con cinco fotografías, en donde aparece muy contenta junto al vocalista de ‘Fobia’ y su único hijo en común: Andrés. También agregó un frase en inglés sobre

“Literalmente nada es más hermoso que dos personas haciendo el mismo esfuerzo para ganarse el uno al otro”, se lee.

Eso no fue todo, Leonardo de Lozanne respondió este amoroso gesto de su esposa con un sinceró “Te amo”.

Se convirtieron en padres en septiembre de 2015. (Instagram/@sandraecheverriaoficial)

Como era de esperarse, la sección de comentarios de la publicación se inundó con felicitaciones, mensajes de cariño y buenos deseos para la pareja. Entre estos figuraron varias personalidades del medio artístico nacional que conocen a los cantantes y aparentemente ha estado cerca durante todo su proceso.

- Consuelo Duval: “Y la madrina que no es madrina llora de emoción. Se han elegido desde todas sus vidas. Bendito amor”.

- Andrea Legarreta: “Bendiciones guapos!! Los quiero!!”.

- Sharis Cid: “Que viva el amor bonito”.

- Isabel Lascuráin: “Que maravilloso !!!! Los quiero!”.

Se separaron por primera vez en 2022. (Foto AP/Fernando Llano)

¿Por qué se separaron Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne?

Fue en noviembre de 2022 cuando la protagonista de ‘El Clon’ dio a conocer que se entraba atravesando por una ruptura amorosa con su esposo.

“No ha sido fácil porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil. Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida”, dijo en el podcast Señoras Punk.

La falta de empatía y sus compromisos laborales habrían orillado a los cantantes a tomar esta decisión.

Se reconciliaron en 2023, pero se volvieron a separar ese mismo año. (Foto: @leozanne)

“Es una nueva etapa personal para mí. Yo considero que las separaciones, cuando alguien nos cuenta es ‘hay, no me digas, no’, las vemos como un fracaso; a mí me parece que son nuevos principios y nuevas oportunidades para crecer”, contó Lozanne para el programa Peloteando desde Qatar.

Sin embargo, después de pasar varios meses luchando con esta dolorosa situación, ambos tomaron la decisión de retomar su matrimonio en junio de 2023.

Pero justo cuando parecía que todo iba viento en popa, volvieron a separarse semanas más tarde.

“Ha sido muy difícil, el tiempo es clave, también el hecho de que uno se quede en paz sabiendo que luchó hasta el final, creo que eso es lo que más tranquilidad y paz te da, finalmente he tratado de estar distraída, he estado leyendo, eso me sirve mucho. Estar distraída, tener planes con mi hijo, disfrutarnos, tener una serie de cosas”, externó Echeverría para Uno TV.