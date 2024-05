Qué pasó en la Línea 5 Metrobús, donde chocó una unidad y dejó seis heridos

Una unidad de Metrobús chocó con un camión, el saldo fue seis personas heridas (X/ @adn40)

La mañana de este miércoles 15 de mayo se registró un accidente que afectó el servicio de la Línea 5 del Metrobús de la Ciudad de México, que va de Río de los Remedios a Preparatoria 1. Una unidad chocó contra un camión que transportaba material de construcción, el hecho sucedió a la altura del Circuito Interior y Eje 3 Oriente Eduardo Molina, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Según las primeras versiones, el conductor de tráiler habría invadido el carril del Metrobús, lo que provocó que ambas unidades coalicionaran. La unidad del Metrobús estaba girando a la izquierda en el cruce vial, la mismo tiempo el camión que transportaba cemento realizó la misma maniobra, pero, ninguno de los dos conductores detuvo su marcha y terminaron impactándose.

El Metrobús iba con dirección a Las Bombas cuando tuvo el percance, en cuanto tuvieron el accidente, el operador de la unidad de transporte público pidió el auxilio de unidades médicas, así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Seis personas salieron heridas del choque del Metrobús con un camión que transportaba material de construcción (X/ @Gposiadeoficial)

Minutos más tarde, al lugar arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para atender a las personas lesionadas. Al menos seis usuarias del Metrobús resultaron afectadas por el accidente, tres fueron trasladadas a una clínica cercana para su atención, según reportó Fuerza Informativa Azteca, el resto recibió primeros auxilios en el lugar y posteriormente se retiraron del lugar.

La unidad del Metrobús involucrada en el accidente fue la 2646; en cuanto llegaron las autoridades de la SSC CDMX, los dos conductores fueron detenidos para brindar su declaración ante el Ministerio Público y deslindar responsabilidades.

Además, las autoridades correspondientes iniciaron una investigación para dar con la causa del choque y aclarar quién habría cometido infracciones.

Metrobús CDMX aclara qué pasó en la Línea 5

Por medio de una tarjeta informativa, el Metrobús de la CDMX aclaró lo sucedido y expuso que tuvo conocimiento del evento desde que el chofer frenó para evitar el incidente. Según precisaron el conductor del Metrobús sí intentó el accidente, pero por la velocidad de ambos no pudieron impedir el choque.

Una unidad del Metrobús CDMX de la Línea 5 tuvo un accidente con un camión que transportaba cemento, reportaron 6 heridos. Crédito: X/@AztecaNoticias

“El Centro de Control de este organismo recibió una alerta en la que el operador de la unidad informa que tuvo que frenar de emergencia debido a que el conductor de un vehículo de carga realizó una vuelta izquierda sobre el carril del Metrobús”, precisaron.

Confirmaron el número de lesionados y la atención que se les dio. “El Centro de Control solicitó servicios de emergencia, quienes acudieron al lugar a realizar la valoración correspondiente de seis personas”.

Además, al sitio llegaron representantes de la empresa operadora del Metrobús y de la aseguradora, esto con la finalidad de brindar apoyo a los lesionados y otorgarles los pases médicos correspondientes. El Metrobús CDMX insistió en que el chofer involucrado actuó de manera adecuada por la invasión de su carril.

Metrobús CDMX informó sobre el accidente en la Línea 5 (X/ @MetrobusCDMX)

El Metrobús implementa medidas para asegurar la movilidad y sanciona invasores de carriles exclusivos

Las multas para los infractores son parte de un esfuerzo regulador para disuadir a los conductores de invadir los carriles exclusivos, lo cual ha sido mencionado en un comunicado del Sistema de Transporte Público.

En términos de horarios, el Metrobús ofrece servicio de lunes a sábado de 4:30 a.m. a 12:00 a.m., y los domingos y días festivos de 5:00 a.m. a 12:00 a.m. Para las festividades de diciembre, tanto el Metrobús como el Sistema de Transporte Colectivo Metro anunciaron horarios especiales. El 24 de diciembre, el Metrobús operará de 4:30 a.m. a 9:00 p.m., y el 25 de diciembre de 5:00 a.m. a 12:00 a.m. Por su parte, el Metro funcionará el 24 de diciembre de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., y el 25 de diciembre de 7:00 a.m. a 12:00 a.m.