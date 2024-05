La Más Draga: Coronan a Wendy Guevara como “Máxima Reina” en la gran final

La influencer fue conductora de la gran final de "Solo la más", junto a Roberto Carlo. (@macoxox)

Este 7 de mayo se llevó a cabo la final de La Más Draga, Solo La Más en el Pepsi Center, Ciudad de México. El esperado evento para coronar a una de las participantes que además se llevaría el gran premio de un millón de pesos tuvo como presentadora a una invitada muy especial, Wendy Guevara.

La influencer compartió el escenario con el actor Roberto Carlo y ambos mostraron tan buena química que hasta se dieron un beso frente a todos los asistentes. “La gente no sabe, pero tuvimos varias cosas que ver ahorita, el camerino se puso ardiente”, bromeó Wendy.

Wendy Guevara además de conducir el evento presentó su nueva canción en vivo. (Captura de pantalla LMD)

En la alfombra roja de la gran final, la integrante Las Perdidas, lució un elegante vestido largo en color blanco. Y antes de que comenzara el show, Wendy conversó un momento con Rebel Mörk, ganadora de “La Más Draga 4″.

“Estoy súper emocionada, nerviosa porque hoy estamos en la conducción”.

La creadiora de contenido tuvo varios momentos memorables durante la noche, pues además de debutar como conductora, presentó su nueva canción en colaboración junto a Purga y La Kyliezz Ponce.

Wendy Guevara presentado en la final de Solo Las Más su nueva canción en colaboración junto a @dear_purga & @la_kyliezz 🫦🔥#SoloLasMas #LMD pic.twitter.com/xes4w9X4iC — La Wendy (@LaWendyGuevara) May 8, 2024

En otro momento Wendy compartió un momento con Lolita Cortés y Alfonso Waithsman, aprovechando para aclarar la controversia entre ambas. “Oye Lolita con mucho respeto, yo te conozco de la pantalla, de todos lados, pero tengo el honor de conocerte ahorita en persona y quiero decirte que eres una chingona. Me querían hacer pelear con Lolita, pero no, culeras, así no son las cosas”, declaró Guevara.

Wendy expresó su admiración a Lolita Cortes ante el público de LMD. (Captura de pantalla @LaWendyGuevara)

De igual manera se vivió un escena bastante emotiva para los seguidores de la influencer y la comunidad LGBT+ pues Wendy Guevara fue coronada como la “Máxima Reina” en Solo las Más”. Roberto Carlo fue quien le dio la noticia a la celebridad de internet, quien se mostró bastante conmovida y emocionada.

“¡Qué escandalo! Gracias, de verdad, si ¿en serio? No lo sabía, qué perras. No sé qué decir”, dijo.

“Yo empecé en las redes sociales, soy una chica que es youtuber, no me creo otra cosa. Amo las redes sociales, muchísimas gracias. Me quedo con la gente que dice cosas abonitas y le saco una sonrisa”.

“Para nosotros eres mucho más que una Perdida, para nosotros eres mucho más que todo eso que vemos de ti en las redes, para nosotros eres una reina”, anunció Roberto Carlo.