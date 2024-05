Estos líderes criminales se negaron a reunirse con ‘El Jamón’, cabecilla de La Unión Tepito

Los líderes criminales que decidieron no asistir a la reunión organizada por 'El Jamón' (Infobae)

Líderes y grupos criminales, excluidos de una reunión organizada por Pedro Ramírez Pérez, conocido en el bajo mundo como ‘El Jamón’, en Azcapotzalco, han intensificado sus disputas en la capital del país.

Esta reunión, que tuvo como objetivo establecer pactos entre diversas facciones delictivas, no contó con la presencia de notorios grupos como ‘Los Rodolfos’ de Xochimilco, ‘El H’ y ‘Los Perros’ de Coyoacán, además de ‘Los Patines’ de Venustiano Carranza, que han mantenido una enemistad profunda con Juan Balta, descartando cualquier posibilidad de alianza.

La situación se agudizó para Sergio Alcántara, apodado ‘Checo’, líder de ‘Los Patines’, tras su negativa de asistir a la convocatoria de ‘El Jamón’. Su cercanía con ‘Betito’, visible en múltiples ocasiones en su área de control en la colonia Arenal, no impidió que, al año siguiente, su vida terminara de manera violenta en un gimnasio de la alcaldía Benito Juárez.

“A la ‘narcojunta’ organizada por Pedro Ramírez Pérez, ‘El Jamón’, en la alcaldía Azcapotzalco, hubo organizaciones delictivas que naturalmente, fueron excluidas del pacto, o decidieron no presentarse en todo caso, por ejemplo ‘Los Rodolfos’, de Xochimilco, ‘El H’ y ‘Los Perros’ de Coyoacán, o ‘Los Patines’, de Venustiano Carranza, estos últimos eran acérrimos enemigos de Juan Balta, y no estaban dispuestos a hacer acuerdos con él, uno de sus líderes Sergio Alcántara, ‘Checo’, era compañero de parrandas de ‘Betito’, a quien se le vio en no pocas ocasiones en su bastión, en la colonia Arenal, cercano al aeropuerto chilango, no obstante, su negativa de ir a la reunión lo convirtió en enemigo, un año después fue ultimado a tiros cuando levantaba pesas en un gimnasio de la alcaldía Benito Juárez. Otro que no acudió fue Jorge Flores Conchas, ‘El Tortas’, del clan de Garibaldi, quien desde más de una década atrás se había puesto del lado de Édgar Valdez Villarreal, ‘La Barbie’, y en contra de ‘El Abuelo’, pleito que se fue desdibujando con la decadencia de La Unión Insurgentes, él y ‘Betito’ se conocían desde tiempo atrás, ambos era oriundo de la colonia Guerrero, por eso no tenían una confrontación directa, pero eso estaba por cambiar pronto, cuando la delgada franja que los tenía a raya, se borró de golpe”, se lee en el libro ‘Cártel Chilango’, de Antonio Nieto.

Estas exclusiones y rechazos de participar en dichos acuerdos, subrayan la frágil naturaleza de las alianzas entre las organizaciones delictivas y el constante cambio de alineaciones según conveniencia, marcando un panorama de incertidumbre y violencia en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

La rivalidad entre ‘El Tortas’ y ‘El Betito’

Por otro lado, Jorge Flores Conchas, ‘El Tortas’, vinculado desde hace más de una década con Édgar Valdez Villarreal, ‘La Barbie’, enfrentó su propio desafío al mantenerse al margen, lo que acabó por desencadenar una confrontación directa con Roberto Moyado Esparza, ‘El Betito’, borrando cualquier línea de neutralidad que previamente había entre ellos.