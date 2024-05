Asesinato en Tres Marías: la zona más peligrosa de la carretera México-Cuernavaca

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Trea Marias Crédito: X/@circulo_depoder

Este miércoles 1 de mayo murieron tres personas como saldo de un enfrentamiento armado sobre la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del poblado de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, en el marco de un despunte de violencia en esta zona, considerada la más peligrosa de esta vialidad.

De acuerdo con testigos y la prensa local, un hombre atacó a balazos a las personas que se encontraban dentro de una camioneta tipo Pick Up roja que se encontraba estacionada cerca de la vialidad que lleva al centro de Huitzilac, matándolos en el lugar. Un cuarto hombre enfrentó al agresor, matándolo, pero en la pelea resultó herido y fue trasladado al hospital por las autoridades.

Violencia en aumento en Tres Marías

En general en el estado de Morelos la violencia ha escalado a niveles nunca antes visto, al punto que el pasado lunes 8 de abril el estado se ubicó como la segunda entidad más violenta del país con 9 homicidios dolosos, sólo por detrás de Guanajuato que registró 16 en un solo día, mientras que el Estado de México registró 7 crímenes de estos en 24 horas.

Sin embargo, Huitzilac es uno de los municipios más violentos en la entidad, cuyos grupos delincuenciales han asolado también a las personas que circulan regularmente por las autopistas a la capital del país.

Y en especifico, en la zona de Tres Marías, que es popular por sus negocios de comida sobre la carretera y por ser una parada forzosa para los viajeros que transitan en el lugar, es considerado como foco rojo por la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en Morelos, por las constantes disputas entre las células criminales conocidas como Los Netos, Los Panales, La Familia Vara Dávila y Los Chuchas.

Ha sido tanto el aumento del crimen que los comerciantes del lugar ya han solicitado en reiteradas ocasiones el apoyo de las autoridades estatales y federales.

De acuerdo con un estudio realizado por la Policia Federal de Caminos, los horarios más frecuentes para la comisión de delitos son de las 0:00 horas a las 01:00 horas; de las 08:00 horas a las 12:00 horas: de las 14:00 horas a las 16:00 horas y de las 20:00 horas a las 22:00 horas.

En otro hecho lamentable, un hombre de la tercera edad perdió la vida tras ser atacado a balazos mientras conducía su vehículo en la colonia Ampliación Bugambilias, en el municipio de Jiutepec, Morelos.

De acuerdo con la prensa local, el hombre fue alcanzado por disparos provenientes de sujetos aún no identificados, lo que ocasionó que perdiera el control del automóvil y chocara contra un árbol. El conductor, cuya identidad no se ha dado a conocer aún, falleció en el lugar mientras que su acompañante resultó herida. Las autoridades no han dado detalles sobre el motivo del ataque.