PAN confía en que el INE devolverá candidatura a García Cabeza de Vaca: “Ha sido exonerado”

El PAN insiste en lanzar a García Cabeza de Vaca como candidato a diputado federal FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El Partido Acción Nacional (PAN) mostró confianza en que el Instituto Nacional Electoral (INE) devolverá la candidatura a Francisco García Cabeza de Vaca, previamente revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esto luego de que un juez federal emitió una resolución a su favor que lo pone en condiciones para aspirar a una diputación federal.

Mediante un comunicado emitido este 30 de abril el partido político sentenció que es obligación del INE hacer cumplir las resoluciones en materia de amparo, en defensa de la libertad y el pluralismo.

“El INE debe velar por las libertades y el pluralismo, cumpliendo las resoluciones que en materia de amparo lo vinculan. La Constitución debe ser respetada, por más presión que ejerzan los que ya se van”, se puede leer en el desplegado.

La agrupación política detalló que el pasado 25 de abril un juez federal le otorgó al exgobernador de Tamaulipas una suspensión definitiva, por lo que “se encuentra en el pleno ejercicio de sus derechos de votar y ser votado”.

Sumado a ello, puntualizó que esta nueva condición pone a García Cabeza de Vaca en una situación distinta a la que prevalecía cuando el TEPJF determinó que no reunía los requisitos para ser candidato a diputado federal.

PAN pidió al INE hacer valer el amparo obtenido por García Cabeza de Vaca EFE/ Instituto Nacional Electoral

Asimismo, el PAN respaldó al extitular del Gobierno de Tamaulipas frente a los dichos del gobierno federal y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), reiterando que fue exonerado y que los señalamientos en su contra son parte de una persecución política.

“El gobierno federal y Morena buscan generar confusión. Hay constancia que acredita que nuestro candidato ha sido exonerado en tres instancias sobre delitos que se le han imputado en franca persecución política, y en esa medida ha comparecido a las carpetas de investigación y ejercido su derecho de defensa”, puntualizó Acción Nacional.

En ese sentido, el partido político reiteró su voluntad de defender su “derecho a competir, a votar y ser votados”, así como de defender la presunción de inocencia.

Cabeza de Vaca se lanza contra AMLO previo a resolución del INE

Tras el posicionamiento del INE, Cabeza de Vaca se lanzó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien acusó de ordenar autoritariamente. En ese sentido, apuntó que el órgano electora tendrá que decidir entre seguir las instrucciones del mandatario federal o actuar de conformidad con el derecho que todo ciudadano tiene a votar y ser votado.

“El día de hoy, el INE va a sentar un precedente; definir si las candidaturas se aprueban conforme a los derechos que tenemos los ciudadanos de votar y ser votados o conforme a lo que ordene autoritariamente el Presidente desde Palacio Nacional”, publicó el aspirante a diputado federal desde su cuenta en la red social X.

Francisco Javier Cabeza de Vaca acusó a AMLO de ordenar autoritariamente desde Palacio Nacional Credito: Cuartoscuro

Cabeza de Vaca añadió que la decisión que tome el INE trascienda su caso. En sus palabras: “Nuestra democracia y libertades están en juego”.

Conviene recordar que López Obrador se ha negado a dar su postura frente a la discusión del INE y del TEPJF en torno a candidaturas promovidas por los partidos opositores a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), entre ellas la del exgobernador de Tamaulipas y la de Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN.

“No, nada, no me meto en eso. No porque no nos corresponde. Ya va a pasar el proceso electoral, después del 2 de junio”, fue su respuesta el pasado 18 de abril al ser cuestionado sobre la decisión tomada por los magistrados del Tribunal Electoral.