Muere el ‘hermano’ de ‘El Yaki’, famoso cantante de regional mexicano; así fue su emotiva despedida

El cantante se despidió de su hermano en redes sociales. (@elyakioficial)

Una vez más, el mundo del regional mexicano se encuentra de luto. Y es que ahora enfrenta la pérdida del ex manager de ‘El Yaki’, el famoso cantante de música mexicana, quien se encuentra devastado ante la terrible noticia.

Fue la mañana del sábado 27 de abril cuando publicó la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram. La misma no sólo conmovió a sus fans, sino a muchos otros artistas del género del regional mexicano, quienes de inmediato dieron el pésame y se mostraron inquisitivos sobre las causas de la muerte de quien tuviera por nombre Mario Olvera.

Luis Alfonso Partida, nombre real del cantante ‘El Yaki’, se encuentra devastado por la noticia. Y así lo dejó ver en la mencionada publicación. Aseguró que ha perdido a quien fue con él como su “gran hermano mayor”.

El Yaki se despidió de Mario Olvera. (@elyakioficial)

“Así te despido hermano mío! Por qué se que te hubiera gustado que lo compartiera.. y lo hago de corazón por que claro que lo mereces, mereces el reconocimiento de mi parte sobre el hombre que fuiste y conmigo compartiste y me enseñó muchas cosas, fuiste un gran hermano mayor”, escribió inicialmente.

‘El Yaki’ aseguró que su hermano le enseñó muchas cosas, “cosas bien perras”, como las llamó. También lo llamó un “amigo de verdad” y no mostró reparos en compartir una fotografía en la que le está dando un beso en la mejilla.

“Pinche loco cabron, me enseñaste cosas bien perras y me abriste los ojos a algo que el día de hoy poco a poco sigo construyendo te amo cabron..!! Siempre nos decíamos, por qué así se dicen los amigos de verdad! Como chingados no! Y también se dan besos de lealtad y de respeto alv! Vuelta alto compa!”, concluyó Partida.

Colegas del medio dan el pésame

El cantante subió una serie de fotografías. (@elyakioficial)

Tras la publicación de Luis Alfonso Partida muchos otros colegas del medio y artistas le dieron el pésame. Figuras como Lorenzo Méndez, la conductora de programas de televisión Cynthia Urías, Fabiola Martínez, Joss Favela, Alex Villarreal “El Borrego” y Mario Olvera, por mencionar algunos.

Pero sobre todo, todos ellos se preguntaron qué fue lo que sucedió. Ya que Mario, el hermano del cantante, no era alguien que tuviera alguna enfermedad o algo que pudiera indicar que podría fallecer en cualquier momento.

Lamentablemente, de acuerdo con la información de varios medios, el hermano del artista fue asesinado a tiros. Fueron cuatro impactos de bala los que recibió en el estado de Puebla.

Mario Olvera. (@elyakioficial)

El empresario y productor iba en su camioneta en compañía de su esposa, cuando de pronto otro vehículo de color negro lo impactó por detrás. Mario se bajó para ver qué había sucedido y en ese momento recibió por sorpresa los disparos de una persona que veía en una motocicleta.

Se desconoce la edad que tenía Mario, el hermano del cantante, pero su pérdida ha generado gran consternación en todos aquellos involucrados en el mundo del regional mexicano.