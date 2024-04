Mujer rusa muestra cómo es su día estudiando en la UNAM: “Me equivoqué de edificio”

La joven extranjera enseñó du día escolar en la UNAM Crédito: TikTok: olessa.d

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una de las instituciones de educación superior más importantes y reconocidas no solo en México, sino a nivel global. Fundada en 1910, la llamada “Máxima Casa de Estudios” se ha consolidado como un bastión de conocimiento, cultura y ciencia, desempeñando un papel crucial en el desarrollo académico, social y político del país. Su relevancia académica trasciende las fronteras nacionales, siendo una referencia internacional en diversas disciplinas.

La UNAM se destaca por su extensa oferta educativa que abarca prácticamente todas las áreas del conocimiento, desde las ciencias exactas hasta las humanidades y las artes. Alberga una comunidad estudiantil y académica diversa, con estudiantes y profesores de diferentes partes del mundo, lo que enriquece el intercambio cultural y científico.

La universidad es reconocida por su rigor académico, la calidad de su investigación y su contribución a la sociedad a través de la extensión de la cultura y el servicio comunitario.

Ciudad Universitaria es el campus principal de la UNAM. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Su campus principal, Ciudad Universitaria, es un legado arquitectónico y cultural declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, simbolizando la integración del arte, la cultura y la educación. Este reconocimiento no solo refleja la belleza del espacio físico sino que también resalta la importancia de la UNAM como un centro de pensamiento crítico, innovación y libertad académica.

La UNAM no sólo forma profesionales altamente calificados sino que también inculca un sentido de responsabilidad social, preparándolos para enfrentar los retos globales, o al menos ese es uno de sus objetivos. Su influencia y contribución a la ciencia, la educación y la cultura la consolidan como una institución académica de primera línea a nivel mundial.

En el ámbito internacional, la UNAM es miembro de diversas redes y asociaciones académicas globales, lo que facilita la movilidad estudiantil y académica, así como la colaboración en proyectos de investigación de alto impacto. Sus investigaciones y publicaciones son citadas ampliamente, contribuyendo significativamente al avance del conocimiento en múltiples disciplinas.

La joven extranjera aseguró estar orgullosa de pertenecer a la UNAM Crédito: TikTok: olessa.d

Y justamente fue por ese motivo, de los intercambios y de la importancia académica de la UNAM, que una mujer rusa decidió estudiar en la máxima casa de estudios en México y mostró cómo era su día formando parte de la comunidad estudiantil de la universidad. Cabe destacar que ella estudia en el campus Ciudad Universitaria.

Ella, primeramente, compartió el momento en el que comienza a arreglarse muy temprano para llegar a sus clases de forma puntual, objetivo que no consiguió, pero no porque fuera una joven irresponsable, en cambio el verdadero motivo fue que no se equivocó de salón, sino que fue más grave porque acudió a un edificio incorrecto, lo que la retrasó.

Asimismo dijo que como no le gustaba cargar muchas cosas entonces sólo llevaba consigo un sólo cuaderno.

La joven rusa estudia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de CU Crédito: TikTok: olessa.d

Otro detalle que tuvieron con la mujer rusa, que se hace llamar Olessa en sus redes sociales, fue que le regalaron un peluche de la mascota del equipo de los Pumas.

Mujer rusa prefirió a la UNAM que al Tec de Monterrey, estas son sus razones

La misma mujer rusa que mostró cómo es un día en la universidad, aseguró que ella pudo haber tomado la oportunidad de estudiar en el Tec de Monterrey, una de las escuelas privadas con mayor prestigio en nuestro país.

Los motivos por los que ella tomó esta decisión fue porque al revisar en el ranking de universidades, la UNAM se encontraba en un puesto más alto, además que tampoco estaba segura si el Tec tenía campus fuera de Nuevo León, y ante la duda prefirió optar por una decisión más segura.