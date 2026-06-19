Lanzan corrido del Pato Merlín, mascota no oficial del Mundial 2026: esto dice la canción l Video

Video musical que muestra al Pato Merlín, un personaje animado, usando una camiseta de fútbol verde con insignias de México. El escenario es un estadio con público que agita banderas mexicanas y un balón de fútbol en el césped, donde también se observa confeti de colores. Este audiovisual es una cumbia que celebra a la mascota no oficial del Mundial 2026, creada por músicos mexicanos. Es una pieza promocional.

El Pato Merlín se volvió tema de conversación en redes sociales luego de que circuló un corrido inspirado en su imagen como “mascota no oficial” del Mundial 2026, con una letra que apeló al orgullo por México y al apoyo a la Selección Mexicana. El video se viralizó en plataformas como X y TikTok, donde usuarios replicaron fragmentos de la canción y la asociaron con el personaje.

La composición llevó una melodía cercana a los corridos tumbados y presentó versos que retrataron a Merlín como una figura disciplinada y lista para “actuar” cuando México lo necesitara. En los fragmentos que se compartieron, la letra describió a un personaje que “llegó marchando” y que se mantuvo firme, con referencias a cascos, guardia y una “fuerza aérea” que despegaba “sin discusión”.

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Este video tributo muestra al Pato Merlín, una mascota blanca, vistiendo una camiseta verde de la selección mexicana. Se incluyen representaciones digitales del pato portando uniformes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, con la bandera de México y vehículos militares al fondo. El pato también aparece junto a una réplica del trofeo de la Copa Mundial. Los textos en pantalla hacen referencia a un corrido sobre este personaje, destacándolo como 'la mascota de todo el pueblo mexicano'.

El personaje del Pato Merlín ha ganado notoriedad tras aparecer con una camiseta de “El Tri”, lo que detonó una oleada de memes y publicaciones que lo colocaron como símbolo de celebración futbolera. En esos contenidos, usuarios lo presentaron como una especie de amuleto para acompañar el ánimo mundialista y lo empujaron a convertirse en un referente repetido en distintas conversaciones digitales.

La canción retomó ese entusiasmo y lo transformó en una narrativa donde el pato asumió una misión constante, sin importar el “uniforme”, con una identidad marcada por el orgullo nacional. Uno de los versos más citados incluyó una intervención final en tono humorístico: “¡Cuak! Merlín llegó”, frase que se repitió como remate del personaje y que también se adaptó como comentario en clips y publicaciones.

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El pato Merlín compaña a sus dueños vendiendo aguas en las calles de la capital (X@miseleccionmx)

Entre los fragmentos que más se difundieron, destacó el inicio: “Llegó marchando, casco camuflado… siempre bien firme, nunca improvisado. No soy de los que hablan por hablar, cuando México llama me toca actuar”. Otra parte mencionó cambios de escenario y disposición inmediata: “Un día en la tierra, otro en la ciudad… con la guardia listo para apoyar. Si hacen un reclamo o transmisión, la fuerza aérea despega sin discusión”.

La viralidad del corrido no aclaró su origen ni la identidad de quien lo compuso. En redes se mantuvo la conversación sobre si el tema pudo haberse creado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial, aunque la duda no frenó su circulación y, por el contrario, alimentó comentarios y reacciones que impulsaron nuevas publicaciones del mismo video.

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Merlín, un pato que lleva una camiseta de la selección nacional de fútbol de México, saltó a la fama tras un encuentro fortuito en la avenida Reforma. Ciudad de México, México. 16 de junio de 2026. REUTERS/Paola García

El fenómeno del Pato Merlín se sostuvo por la combinación de humor, orgullo deportivo y la facilidad de convertirlo en un recurso para memes. En las publicaciones, el pato apareció como un personaje reconocible por portar la camiseta de la Selección Mexicana y por la forma en que fue adoptado por usuarios como un símbolo que acompañó el ambiente mundialista.

En ese contexto, el corrido funcionó como extensión del mismo personaje: trasladó la imagen del pato a una letra que mezcló referencias de orden, misión y apoyo a México, elementos que reforzaron la idea de “mascota no oficial” que se había repetido en redes. La canción también se integró a la dinámica de clips breves: fragmentos específicos se compartieron como audio, cita escrita o remate para videos.

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Merlín, un pato que lleva una camiseta de la selección nacional de fútbol de México, saltó a la fama tras un encuentro fortuito en la avenida Reforma. Ciudad de México, México. 16 de junio de 2026. REUTERS/Paola García

El corrido del Pato Merlín se viralizó en X y TikTok como canción de apoyo a México rumbo al Mundial 2026 .

La letra incluyó frases como “cuando México llama me toca actuar” y cerró con “¡Cuak! Merlín llegó”.

No se confirmó el origen del tema ni si se creó con ayuda de IA, pero el video siguió circulando en redes.

La trágica historia de la “hermana mayor” del pato Merlín, la cual murió envenenada y dejó a la familia en depresión

Merlín, el pato con playera de la Selección Mexicana, se convirtió en tendencia en redes sociales durante el festejo del debut de México ante Sudáfrica en el Mundial, pero su historia fue mucho más allá de la viralidad: fue el animal que ayudó a una familia a salir de una depresión.

La dueña del pato, Karla Iveth Gómez, relató que antes de Merlín, la familia tuvo una patita llamada Wafle, que murió envenenada en el local donde trabajaban.

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La pérdida afectó profundamente a su hijo, quien entró en depresión tras la muerte de la mascota. Fue entonces cuando una clienta decidió regalarle al pequeño un nuevo pato, con la esperanza de que pudiera superar el duelo.

Merlín no solo acompañó al niño durante ese proceso: se integró a la rutina laboral de la familia, que vendía aguas en distintos puntos de Ciudad de México.

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