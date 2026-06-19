‘Buen Fin del Turismo’ en México: así te puedes ganar un vuelo redondo por el Día del Padre

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el objetivo de celebrar el Día del Padre y fomentar el turismo interno en el país, el gobierno de México lanzó la segunda edición de “La Gran Escapada”, disponible del 18 al 21 de junio.

Se trata de una iniciativa que busca ofrecer ofertas y facilidades en el turismo: habrá descuentos en vuelos, reservaciones, paquetes y experiencias turísticas, entre otras actividades.

PUBLICIDAD

Además, durante la conferencia de prensa matutina de este 19 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que se realizará una dinámica para los padres de familia, con el fin de celebrar su día.

“Papás, el domingo 21 de junio, Día del Padre, quienes cumplan años, podrán registrarse a las 14:00 horas en la página de Instagram de Sectur y los primeros 6 tendrán un viaje redondo para dos personas, volando por Mexicana, hospedaje en hoteles del grupo Mundo Maya y recorrido en el Tren Maya”, anunció la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

PUBLICIDAD

Secretaría de Turismo

Descuentos para fomentar el sector turístico

La Gran Escapada es una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO). El programa busca fomentar el turismo interno y fortalecer la economía local, involucrando a los 32 estados del país. Este año, la campaña cuenta con la participación de 114 mil experiencias con cupones de descuento, un 5% más que en 2025, y 6 mil 577 establecimientos registrados, lo que representa un aumento del 11%.

“Van a encontrar descuentos en aerolíneas, hospedaje, restaurantes, transporte terrestre, centros de convenciones, balnearios y experiencias comunitarias, como la observación de luciérnagas en Tlaxcala o la compra de artesanías. El objetivo es quitar la estacionalidad turística y aumentar la derrama local en las regiones”, explicó Josefina Rodríguez.

PUBLICIDAD

En esta segunda edición, por primera vez, la campaña está abierta a turistas internacionales, quienes podrán aprovechar la oferta para reservar y regresar a México con descuentos especiales. “Estamos viviendo este gran momento mundialista, así que cualquier visitante puede acceder a los beneficios de La Gran Escapada”, detalló.

Así puedes ganar el sorteo especial por el Día del Padre

En el marco del Día del Padre, la iniciativa incluye un sorteo especial. Para participar y ganarte un vuelo redondo por el Día del Padre, sigue estos pasos:

PUBLICIDAD

Que tu cumpleaños sea el domingo 21 de junio, Día del Padre. A las 14:00 horas, ingresa a la cuenta de Instagram de la Secretaría de Turismo (sectur_mx). Regístrate siguiendo las instrucciones que se publicarán a esa hora. Si eres uno de los primeros 6 papás en registrarte, recibirás un premio para dos personas que incluye: Vuelo redondo en Mexicana de Aviación Hospedaje en hoteles del grupo Mundo Maya Acceso a zonas arqueológicas Trayecto en el Tren Maya para conocer el sureste

Solo los primeros seis registros serán acreedores al premio.

Secretaría de Turismo

Democratización del turismo y fortalecimiento de la economía local

La Gran Escapada busca democratizar el turismo y fortalecer la economía local, especialmente de los negocios familiares. “Democratizar el turismo significa que más familias puedan viajar, que más personas conozcan nuestro país, que más municipios reciban visitantes y que más comunidades participen de la derrama económica”, afirmó Octavio de la Torre, titular de CONCANACO.

PUBLICIDAD

La campaña permite a las y los ciudadanos realizar compras y reservas anticipadas hasta el 21 de junio, con la posibilidad de viajar posteriormente y aprovechar la diversidad de destinos nacionales. “Viajar por México es apoyar empleos, fortalecer comunidades y respaldar a millones de negocios que sostienen la economía real del país”, concluyó la funcionaria.