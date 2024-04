¿Qué es una vaginoplastia, cirugía que Wendy Guevara no quiere realizarse?

La influencer es una de las invitadas a la edición 2024 de VidCon en México. (@VidConMexico)

A pesar de que Wendy Guevara se ha convertido en un estandarte en la comunidad trans de México, algunas preguntas sobre su transición siguen latentes y ella, como de costumbre, ha estado dispuesta a resolver cualquier interrogante que ello genere, así sea algo sumamente íntimo como el hecho de confesar si estaría dispuesta a realizarse una vaginoplastia o no.

En una reciente entrevista, la reconocida influencer y ganadora de La Casa de los Famosos México ha compartido abiertamente su posición sobre la posibilidad de someterse a una vaginoplastia. Durante una conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Guevara, quien ha sido centro de atención tras su aparición junto a Julián Gil en París, explicó las razones personales que, por el momento, la llevan a decidir no realizar este cambio quirúrgico, a pesar de no descartar la posibilidad en el futuro.

Wendy Guevara, de 30 años, subrayó cómo su felicidad con su cuerpo actual juega un papel fundamental en su decisión.

“A mí me gusta verme en el espejo y me gusta tener pene y bubis. A mí me encanta, me gusta cuando me veo, digo: ‘soy diferente, me veo diferente’”, manifestó la influencer, señalando una aceptación y contentamiento con su imagen corporal que va más allá de las normas establecidas. Esta perspectiva muestra una faceta poco abordada del proceso por el cual algunas personas transgénero deciden sobre sus transformaciones físicas.

Sin embargo, Wendy también reconoció la posibilidad de que sus sentimientos al respecto cambien con el tiempo. “Wendy no descarga que en algún momento se canse de ver su falo en el espejo. Cuando ocurra esto, seguramente pensará en hacerse la vaginoplastia”, indicó, sugiriendo una apertura hacia una futura intervención quirúrgica si su percepción sobre su cuerpo evoluciona.

Es importante destacar que Wendy Guevara es consciente de la complejidad que conlleva este tipo de cirugía, no solo desde el punto de vista físico sino también psicológico. “Sabe que cuando se haga la operación es tan sencillo como muchos pueden pensar. Tiene claro que cuando decida que debe hacerse la vaginoplastia deberá comenzar un proceso de terapias con el psicólogo”, expresó, resaltando la importancia de una preparación mental adecuada antes de someterse a una intervención que cambiará su vida.

¿Qué es una vaginoplastia y cuál es el procedimiento quirúrgico al que se somete quien se la realiza?

La vaginoplastia es una intervención quirúrgica enfocada en la reconstrucción o modificación de la vagina. Este procedimiento puede tener distintos objetivos, como corregir deformidades congénitas, reparar daños después del parto, mejorar la estética de la zona genital o, en el caso de las personas transexuales, reasignar el sexo.

Durante el procedimiento quirúrgico, el especialista puede realizar diversas técnicas dependiendo del objetivo de la cirugía. En casos de reconstrucción o reasignación de sexo, se puede construir una vagina utilizando tejidos del propio paciente, como piel del escroto o un injerto de piel. Para procedimientos que buscan mejorar la estética o la función de la vagina, se pueden realizar cortes y suturas para estrechar el canal vaginal, reparar músculos o modificar la apariencia de los labios menores o mayores.

Antes de someterse a una vaginoplastia, los pacientes deben pasar por una evaluación médica completa, incluyendo pruebas físicas y, en algunos casos, psicológicas, para asegurar que el procedimiento es adecuado y seguro para ellos. La recuperación varía según la complejidad de la cirugía, pero generalmente incluye un período de descanso, limitación de actividad física y, posiblemente, el uso de medicamentos para manejar el dolor y prevenir infecciones.