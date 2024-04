Estos son los negocios que han hecho millonario a Fofo Márquez

(Captura YouTube: Fofo Márquez)

Fofo Márquez, influencer que recientemente está en boca de todos debido a que enfrenta una investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa, es conocido principalmente por su extravagante vida y por no tener tapujos a la hora de hablar de los millones de pesos que tiene en su cuenta bancaria.

Tras la brutal golpiza que propinó a una mujer en Naucalpan, su nombre ha estado presente en todos los medios de comunicación; aunque no es la primera vez que el influencer se mete en problemas y se ve envuelto en polémica.

Por esta razón, los detalles de su vida se han convertido en interés de las personas. Pero, ¿cómo es que que el creador de contenido tiene tanto dinero? Aunque presume bastante sus lujos y las extravagancias en redes sociales (desde autos hasta fiestas), ha sido reservado con respecto a los negocios que tiene.

Es bien sabido que mucho del dinero que tiene Fofo Márquez y la privilegiada vida que ostentaba antes de meterse en problemas legales se debe a la fortuna que heredó de su padre; sin embargo, sí hay algunas empresas que son de él y que siguen engordando sus cuentas bancarias.

El influencer estaba muy sonriente al ingresar a prisión Crédito: c4jimenez (x)

En una entrevista con Debryanshow, el influencer habló un poco sobre sus negocios, asegurando que tiene vive de las redes sociales y otras fuentes de ingreso: “Lo de las redes sí es público, se hizo público que heredé lo de mis gasolineras, eso no necesita publicidad ni nada, son negocios que ya llevan el nombre mucho tiempo y que es más famoso que el nombre de Fofo Márquez. Mis negocios no ocupan publicidad, van por ellos mismos, los mantengo en anonimato”.

Del mismo modo, comentó que tiene otros negocios, incluso más redituables que las gasolineras, pero que no son públicos: “Tengo otro (negocio) más fuertes que ese pero no ha sido público”. Otro negocio que el influencer ha presumido es “Hunchies”, un restaurante especializado en hamburguesas que se inauguró recientemente en el Estado de México. Fofo Márquez se encuentra actualmente en el penal de Barrientos

Mamá de Fofo Márquez pide perdón con una carta

Aunque se sabe poco de la madre del influencer, esta publicó recientemente una carta para ofrecer disculpas a la víctima, aceptando los errores de su hijo y solidarizándose con el dolor de la mujer agredida. La carta dice:

El tapatío formó parte de los influencers contratados por el PVEM para promocionar sus propuestas Crédito: Twitter @Guiller90041350

“Sra. Edith. Quiero empezar diciéndole que lamento profundamente la dolorosa situación a la que mi hijo la llevó. No tengo palabras para expresarle mis más sinceras disculpas, y en nombre de él, mío y de toda nuestra familia, deseo pedirle perdón. He cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre; ahora enfrento las dolorosas consecuencias de esos errores. Sin embargo, entiendo que el verdadero sufrimiento lo ha vivido usted y su familia. Rodolfo está tremendamente arrepentido y sabe que debe asumir las consecuencias de sus cobardes agresiones, las cuales sin duda marcarán un antes y un después en su vida. Esta es la lección más dura que ha tenido que aprender, una lección que yo, desafortunadamente, no supe enseñarle a tiempo”.

“Espero sinceramente que este triste evento pueda influir en muchos jóvenes para comprender que cada acción tiene repercusiones importantes y que la violencia contra la mujer es absolutamente inaceptable y debe ser sancionada. Confío en la Fiscalía General de Justicia y en el Poder Judicial del Estado de México; sé que actuarán con justicia y en estricto apego a la ley. Lamento el dolor causado, realmente quisiera, con todo mi corazón, haber evitado este sufrimiento”.