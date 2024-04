Ucraniana en México revela requisitos para enamorar mujeres de su país: “No importa si eres feo”

La joven ucraniana reveló las características en las que se fijan las mujeres de su país. (Captura: Victoria Mundial)

El número de mujeres ucranianas en México ha incrementado durante los últimos años; sin embargo, se desconoce el motivo con precisión, se considera que es un fenómeno notable en el contexto de la crisis humanitaria desencadenada por el conflicto armado entre Ucrania y Rusia.

Este movimiento migratorio, aunque no exclusivo de México, resalta la dinámica global de desplazamiento y la búsqueda de refugio ante situaciones de violencia y inestabilidad. Las mujeres ucranianas, enfrentando la adversidad de dejar atrás sus hogares, han considerado a México como un destino viable para encontrar seguridad, estabilidad y nuevas oportunidades.

La elección de venir a nuestro país,. por parte de mujeres ucranianas, puede atribuirse a varios factores, incluida la política de recepción del país, que tradicionalmente ha mantenido una postura abierta a los refugiados y migrantes, y las redes de apoyo comunitario que existen para ayudar a los recién llegados a integrarse.

No obstante, la integración de estas mujeres en la sociedad mexicana presenta retos, incluyendo barreras idiomáticas, revalidación de títulos profesionales y la adaptación a una cultura distinta.

Organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios han desempeñado un papel crucial en brindar asistencia, desde la orientación legal y psicológica hasta el apoyo en la búsqueda de empleo y alojamiento. La solidaridad y el apoyo mostrados hacia las migrantes ucranianas reflejan un compromiso con los principios humanitarios y el reconocimiento de las difíciles circunstancias que enfrentan.

La migración de mujeres ucranianas a México es un testimonio de la resiliencia humana y la búsqueda de seguridad y paz frente a la adversidad. Al mismo tiempo, subraya la importancia de abordar los desafíos de integración y apoyo a los migrantes para garantizar que puedan reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza.

Sin embargo, es un hecho que se de un intercambio cultural entre las personas que llegan a un nuevo país y los residentes locales, sobre todo en las características que muestra una diferencia sumamente significativa como la comida, las tradiciones, las ideologías y en ocasiones las relaciones amorosas.

Una mujer ucraniana compartió un video en redes sociales que se viralizó debido a que contó “el secreto” para enamorar a una joven de su país, puntualizando que no importa tanto el físico del hombre que esté en búsqueda de un romance con una chica extranjera.

“Tienes un poco de barriga, algunos kilos extra, piensas que no eres demasiado guapo, piensas que eres feo, a veces no sabes si le agradarás a una mujer, no importa si no eres perfecto, desde niñas nos enseñan que un hombre, para quererlo, sólo debe ser un poco más guapo que un mono”, declaró la mujer ucraniana.

Si el aspecto físico no importa mucho, qué es lo que buscan las mujeres ucranianas.

Mujeres ucranianas buscan una relación romántica y comprensiva

De acuerdo con la mujer ucraniana, la primera característica que deben tener es tratarlas con dignidad y con sumo respeto, pues ella considera que es la base de cualquier tipo de relación, especialmente en un noviazgo y amoríos estables.

Para finalizar consideró que un hombre, para conquistar a una mujer europea, especialmente originaria de Ucrania, es “entregarle lo más valioso”, que no es dinero, sino que se trata del tiempo y la dedicación que se le va a entregar a la relación para que funcione.