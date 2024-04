¿Por qué duele la cabeza después de ver un eclipse? Estas son las posibles causas

¿Por qué duele la cabeza durante el eclipse? (Canva/AFP)

No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla y este 8 de abril México, Estados Unidos y Canadá se convirtieron en los tres únicos países en ser testigos de un fenómeno astronómico único: el eclipse solar total, aunque algunas regiones fueron más privilegiadas que otras, como Mazatlán, que logró sumergirse en la oscuridad.

Luego de tan esperado evento una de las búsquedas que más se hicieron en los motores de Google fue: ¿Por qué duele la cabeza durante y después del eclipse? Situación que causó mucha inquietud y preocupación entre quienes se tomaron un tiempo del día para salir a apreciar este fenómeno único.

¿Por qué duele la cabeza?

Vista del eclipse solar desde Dallas, Texas. REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

Para sorpresa de todos, no hay evidencia científica que indique que mirar un eclipse cause dolor de cabeza directamente. Sin embargo, es importante considerar que la observación de un eclipse, especialmente un eclipse solar, sin la protección ocular adecuada puede ser peligroso y causar daño a los ojos.

Este daño no necesariamente resulta en dolor de cabeza inmediato, pero la exposición a la luz intensa del sol sin protección puede provocar una condición conocida como fotoceratitis, que sí puede estar acompañada de dolor y malestar.

Por otro lado, el intento de observar un eclipse sin la protección adecuada puede llevar a las personas a estar bajo el sol por periodos prolongados, lo que podría conducir a deshidratación o insolación, condiciones que sí están asociadas con el dolor de cabeza.

También es posible que, ante la expectativa de un evento como un eclipse, algunas personas puedan experimentar tensión o estrés, que a su vez podrían manifestarse en forma de dolor de cabeza.

Vista del inicio del eclipse en Mazatlán. REUTERS/Henry Romero

El dolor de cabeza asociado a la observación de un eclipse podría ser indirecto, relacionado con la falta de protección adecuada, la exposición prolongada al sol, la tensión, o el estrés, pero no hay evidencia de que el eclipse en sí sea la causa directa de dolor de cabeza.

¿Qué se debe hacer si persiste el dolor?

Si experimentas dolor de cabeza persistente después de haber observado un eclipse, especialmente si sospechas que no tomaste las precauciones adecuadas para proteger tus ojos, es importante tomar una serie de medidas para aliviar el malestar y proteger tu salud:

Descansar en un lugar oscuro: El reposo en un ambiente con poca luz puede ayudar a aliviar el dolor de cabeza. Esto puede reducir la tensión ocular y promover la relajación.

Hidratación: Beber agua suficiente es esencial, ya que la deshidratación puede ser una de las causas del dolor de cabeza.

Personas observan un eclipse solar este lunes, en la ciudad de Torreón, Coahuila (México). EFE/Miguel Sierra

Uso de analgésicos: Medicamentos de venta libre como el paracetamol o el ibuprofeno pueden ayudar a aliviar el dolor de cabeza. Sin embargo, es importante leer las instrucciones y no exceder la dosis recomendada.

Compresas frías o calientes: Aplicar una compresa fría o caliente en la frente o en la nuca puede ofrecer alivio temporal del dolor.

Si el dolor de cabeza es severo, persiste por un periodo prolongado, o viene acompañado de otros síntomas preocupantes como cambios en la visión, dolor ocular, náuseas, o vómitos, es crucial buscar atención médica de inmediato. Estos síntomas pueden indicar un daño más serio en los ojos o una condición subyacente que necesita ser tratada por un profesional.

Además, si hay preocupación sobre la posibilidad de haber sufrido daño en la retina o cualquier otro tipo de lesión ocular debido a la exposición al sol sin protección adecuada, es importante consultar a un oftalmólogo lo antes posible.

El profesional de la salud podrá realizar un examen completo de los ojos y proporcionar el tratamiento adecuado si es necesario. La prevención y la protección adecuada son claves para evitar daños oculares durante la observación de fenómenos como eclipses.