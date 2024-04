Horacio Villalobos se integró a TVNotas y le llovieron las críticas por “incoherente”

Horacio Villalobos fue objeto de duras críticas por su incorporación a TVNotas (Foto: Recorte)

Horacio Villalobos ha suscitado una amplia gama de reacciones en redes tras anunciarse su incorporación a TVNotas, la revista mexicana que durante décadas ha publicado diversos escándalos de los famosos, e incluso ha sido objeto de demandas en no pocas ocasiones.

Las críticas al conductor surgen especialmente porque Horacio previamente y durante años había criticado duramente a la revista de espectáculos, que en su momento fue considerada la más exitosa de la industria editorial mexicana.

Villalobos se incorporó como conductor del nuevo programa ‘El Mitangrit’ -una castellanización del término inglés ‘Meet and Greet-, como parte de la apuesta digital de TVNotas, que se estrenará el próximo jueves 11 de abril en el canal de YouTube de la polémica revista de chismes “irresistibles”.

Este movimiento llega justo después de que la revista anunciara cambios significativos tras una reciente reestructuración administrativa, incluyendo la expansión hacia nuevos canales digitales.

Horacio hizo época en la televisión con su show Desde Gayola (Foto: cortesía de Horacio Villalobos)

El presentador, conocido por su trabajo en programas como Válvula de escape, Nocturninos, Farándula 40 y Desde Gayola, había hecho varias parodias en el pasado, refiriéndose a TVNotas con sobrenombres peyorativos y criticando su contenido.

Los internautas recordaron que incluso, en los sketches que realizaba en los años 2000, parodiaba a la revista llamándola “TVChurros” y exponía los supuestos vicios al interior de la publicación, que por algunos años fue comandada por la periodista Matilde Obregón.

Además, el también productor de teatro solía llamar a la revista “KeVenotas” y señalaba que sólo incluía chismes “del averno”, en referencia a los escándalos de la farándula mexicana.

Estas acciones han llevado a una recepción mixta sobre su nuevo papel en la revista, con algunos internutas expresando sorpresa y descontento dado su historial de comentarios ácidos hacia la publicación.

El presentador ha participado en la cobertura de los premios Oscar (Foto Instagram: @horacitu_oficial)

Alfredo Adame será el primer invitado en el programa, lo que aumenta el interés público dada su figura controvertida en el mundo del entretenimiento.

Las ácidas críticas del público al nuevo proyecto de Horacio Villalobos

La transición de Villalobos de crítico a colaborador de TVNotas ha generado discusiones en línea, donde usuarios han cuestionado su coherencia y han expresado decepción basados en sus anteriores críticas a la revista.

“Otra prueba más de que con dinero baila el perro, tanto se llenó la boca criticándo TVNotas y ahora forma parte de”, “Y dónde quedó la coherencia que tanto has presumido”, “Horacio siendo Horacio...otra vez”, “Nunca digas de esta agua no he de beber porque el camino es largo y te puede dar sed”, “Pero qué no criticabas literalmente todo lo que tenía que ver con TVNotas?”, “Qué decepción @Horacitu, crecí viendo cómo hacías sátiras hacia TV Churros y mírate ahora. Ni hablar”, son algunos de los duros comentarios respecto al también actor de 53 años.

El conductor también fue parte de Venga la alegría (Foto: Captura de pantalla)

Este giro en la carrera de Villalobos apunta a una dinámica interesante en la industria del entretenimiento, donde las pasadas discrepancias pueden verse superadas por nuevos proyectos profesionales.

La incorporación de Villalobos a TVNotas y la elección de Adame como primer invitado sugieren una estrategia de la revista para ganar atención y posiblemente reconciliar con figuras previamente vistas con escepticismo.