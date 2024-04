Hombre mata a su esposa en Nuevo León y sale gritando su crimen

Peritos forenses de la fiscalía de el estado de Nuevo León en Nuevo León (Foto: archivo/EFE/Miguel Sierra)

Maria Cecilia, una mujer de entre 45 a 50 años fue asesinada presuntamente por su esposo en Nuevo León, los hechos sucedieron en un inmueble ubicado en la calle Galba en la colonia Real del Lincoln del municipio de García, Nuevo León.

Fue durante la mañana del domingo 7:00 de abril que las autoridades recibieron el reportes que derivó en que policías municipales fueron al sitio mencionado. Los primeros reportes indican que esposo de la mujer sería el principal sospechoso del crimen debido a que salió del inmueble para decirle a los vecinos que él había sido el responsable.

Al interior de la casa estaba el cuerpo de la mujer con signos de violencia y su identidad no fue confirmada por las autoridades. Mientras que el esposo no ha sido localizado, pues escapó al parecer mientras confesaba el crimen, además las autoridades no han reportado la captura de alguna persona ligada a la muerte de María Cecilia.

El sitio fue acordonado por las autoridades (Foto: Archivo)

“Maté a mi esposa, maté a mi esposa”, fue lo que el hombre dijo al salir del sitio, según indicaron vecinos de la zona cuyas declaraciones fueron retomadas por el medio El Horizonte, medio que también detalló que el presunto responsable de la muerte de la mujer se llevó una mochila con algunas cosas.

Hombre mató a su madre en Nuevo León por problemas de una herencia

El pasado mes de marzo en una casa ubicada en la colonia Valle de Chipinque, en San Pedro Garza García un hombre mató a su propia madre tras una discusión de una herencia familiar, cuando las autoridades llegaron al sitio encontraron los cuerpos de ambos.

Fuentes policiacas indicaron que una de las principales líneas de investigación apunta a una pelea por una herencia familiar entre Esteban “B”, de 52 años, y Elida “R”, de 79 años; ambos fueron hallados con impactos por arma de fuego.

Feminicidio Infantil Aquí Estamos (Foto: captura de pantalla)

Uno de los principales estados afectados por la violencia de género en México, se ha registrado un alarmante número de feminicidios, violaciones y casos de violencia familiar y desaparición de mujeres. Datos recientes muestran que Nuevo León encabeza las estadísticas nacionales en varios de estos delitos.

En un informe de marzo de 2023, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) documentó que Nuevo León ocupó el segundo lugar a nivel nacional en violencia contra las mujeres, con 102 casos registrados durante el 2022, lo que representa la cifra más alta desde que se incluyó este delito en el código penal estatal.

“La mayoría de las mujeres en Nuevo León, el 68.1%, ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. También es preocupante que el 54.5% de la población considera que las mujeres comparten la responsabilidad de ser agredidas por su forma de vestir. La entidad ocupa los terceros lugares nacionales en casos de violencia familiar, violaciones y trata de personas. Asimismo, en lo que va del año se han registrado 33 mujeres desaparecidas, 35% del total, de las cuales el 45% son menores de 19 años”, se puede leer en el informe.

Municipios prioridad para AVGM (Foto: Segob)

El estado gobernado por Samuel García cuenta con el mecanismo la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y dicho mecanismo tiene como prioridad los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.

Entre las recomendaciones que se pueden leer en la página del mecanismo están: