AMLO habla sobre el conflicto con Ecuador: “Fue una violación flagrante a nuestra soberanía, están mal aconsejados”

El presidente calificó como lamentable las acciones de la policía y gobierno ecuatorianos. Foto: Gobierno de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló en su conferencia matutina de este lunes 8 de abril sobre el conflicto con Ecuador tras el violento asalto de la policía a la Embajada en Quito; el mandatario calificó este incidente como lamentable y autoritario, “es malo a veces usar ejemplos, pero ni el temible Pinochet y otros se había atrevido a eso”.

“Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión, no quieren a su pueblo, al pueblo ecuatoriano, que es bueno, noble, un pueblo hermano”, apuntó AMLO desde Mazatlán, Sinaloa, donde encabeza La Mañanera con motivo del eclipse solar total. De igual forma, el mandatario se mostró agradecido con la comunidad internacional por sus pronunciamientos y las condenas emitidas en apoyo a México, y pidió aguardar a que las autoridades correspondientes terminen de preparar la demanda internacional que interpondrán en La Haya contra Ecuador.

Sobre el estatus de Jorge Glas, AMLO dijo que no se le puede considerar delincuente, porque las instancias internacionales correspondientes no lo han resuelto aún, por lo que México estaba en su derecho de asilarlo. “Lo que hicieron fue violar el derecho de asilo, violar un mandato de política exterior, violar nuestra soberanía, fue una cosa verdaderamente autoritaria, cuando hay gobiernos débiles que no tienen respaldo popular y capacidad, porque fabrican candidatos y presidentes, hacen telenovelas y quien no tiene experiencia llega como si la política fuese cualquier cosa, no, la política es un oficio”.

La policía de Ecuador entró a la fuerza a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, asilado por el gobierno de AMLO. Foto: AP/Dolores Ochoa)

SRE explica el asalto a la Embajada y las acciones que siguen

Durante la conferencia matutina, Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), habló sobre el reciente conflicto con Ecuador, luego de que fuerzas policiales irrumpieran en la Embajada de México en aquel país para detener al ex vicepresidente Jorge Glas. y de que el cuerpo diplomático regresara este fin de semana a territorio nacional.

La canciller condenó el ingreso ilegal de las fuerzas policiales de Ecuador en la sede diplomática y reiteró que no había justificación para hacerlo de esa manera: “Fue atropellada, ilegal y atentaron contra la seguridad del personal y de Roberto Canseco”, dijo la funcionaria. Asimismo, explicó que si el gobierno de Daniel Noboa no consideraba correcto el asilo otorgado a Glas, tenía que haber actuado conforme a derecho internacional.

“Hemos recibido un apoyo y un respaldo de la comunidad internacional muy importante, de 29 países, 20 de América Latina, 10 de Europa y ocho organismos internacionales (...) hay que decir que han manifestado de manera enérgica su condena y respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador”, explicó la canciller.

Asimismo, la secretaria de Relaciones Exteriores precisó que las próximas acciones de México ante este conflicto diplomático serán la presentación de una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), solicitar el respaldo de las cancillerías de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y enviar una carta al secretario General de las Naciones Unidas.

La canciller Alicia Bárcena presentó una línea del tiempo sobre el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Foto: Gobierno de México

El origen de este nuevo conflicto diplomático en Latinoamérica

El pasado 5 de abril, la policía de Ecuador irrumpió en la Embajada mexicana ubicada en Quito para detener a Jorge Glas, ex vicepresidente ecuatoriana al que nuestro país dio asilo político al considerar que se le persigue; antes del encontronazo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había pedido al presidente Daniel Noboa que diera un salvoconducto para que el político ecuatoriano pudiera salir del país rumbo a México.

El gobierno de Ecuador tomó este asilo como una desafío contra sus autoridades, pues a Glas se le acusa -entre otros cargos- de corrupción. Fue ante este panorama, que la justicia de su país ordenó su inmediata captura, sin importar que se encontrara dentro de la sede diplomática mexicana; la entrada de los agentes significó una violación a la soberanía nacional, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, vigente desde 1961 y ratificada por ambas naciones.

Ya antes, el Congreso ecuatoriano había declarado persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Serur Smeke luego de que el presidente hablara sobre el asesinato del excandidato Fernando Villavicencio; ante ello, la embajada quedó a cargo de Roberto Canseco, quien defendió la soberanía nacional durante la irrupción en la sede diplomática aunque finalmente fue sometido con lujo de fuerza por los policías ecuatorianos.

La misma noche del viernes AMLO ordenó romper relaciones con Ecuador y los trabajadores de la Embajada retornaron a nuestro país este domingo 7 de abril; a raíz de este conflicto, se solidarizaron con México y condenaron el ataque a la sede diplomática cerca de una treintena de países como Reino Unido, España, Argentina, Venezuela, Brasil, Chile, Perú, Panamá, Honduras y Nicaragua, éste último incluso también decidió suspender las relaciones con el país gobernado por Noboa. Posteriormente, la SRE informó que nuestro país denunciará a Ecuador por la irrupción en la Embajada ante la Corte Internacional de Justicia (Corte de La Haya).