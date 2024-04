“La oposición está en los ciudadanos”: así llegó Xóchitl Gálvez a ser candidata a la presidencia

La senadora con licencia fue disruptiva desde que ingresó a la política (Cuartoscuro)

La elección federal de 2024 marcará un precedente en el país, pues por primera vez una mujer se perfila para encabezar la Presidencia de la República; sin embargo, el juego entre la oposición y el oficialismo se ha robado el protagonismo de la contienda.

Es por eso que muchos han intentado contar lo que ocurre en el proceso electoral, una de ellas es la periodista Ivonne Melgar, quien escribió Xingona, la biografía política de Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.

La comunicadora conoció a la política hidalguense desde finales de los años noventa, desde entonces siguió su carrera desde el lado del periodístico, lo cual le ayudó a crear este acercamiento con la senadora que en menos de un año logró ser disruptiva ante el discurso disruptivos de la Cuarta Transformación.

Es en este contexto que Melgar habló con Infobae México sobre cuáles son las particularidades que le permitieron a la senadora con licencia del Partido Acción Nacional (PAN) convertirse en la cabeza e imagen de la oposición, una que se ha ido consolidando desde que emergió Andrés Manuel López Obrador y que se destacó tras el triunfo seis años atrás.

La periodista habló sobre el libro que publicó sobre Xóchitl Gálvez (Random House)

La disrupción de Xóchitl Gálvez en la política mexicana

“La oposición está en los ciudadanos”, fueron las palabras que habrían inspirado a Gálvez Ruiz a entrar al proceso del Frente Amplio por México y buscar la candidatura. Solo meses atrás había ido a Palacio Nacional a pedir una audiencia con el mandatario mexicano, pero nunca fue recibida, pese a que tenía un ordenamiento jurídico.

Antes de llegar a la actualidad, la periodista recordó que el primer acercamiento lo tuvo en 1997; sin embargo, destacó que el contexto era importante para entender quién era la empresaria que ingresaba a la política, puesto que se trataba de un México donde el Partido Revolucionario Institución (PRI) dominaba cada resquicio del Estado y donde la oposición —encabezada por el PAN— comenzaba a agruparse en torno a la figura de Vicente Fox, entonces gobernador de Guanajuato.

“En el libro recuperó la entrevista y es interesante ver cómo muchas de las cosas que dijo entonces son las que dice ahora como aspirante a la presidencia, entonces después a mí me toca cubrir unas oficinas que se diseñaron en el sexenio de Felipe de Vicente Fox para mi generación fue muy relevante”, contó.

Xóchitl llamó la atención desde el primer momento debido a que no era la empresaria que se había instaurado en el imaginario público, por el contrario, era de origen indígena y solía decir lo que pensaba, algo que pocos políticos se atrevían a hacer con libertad.

La portada del libro "Xingona" con Ivonne Melgar (Random House)

La relación periodística con la política siguió, desde su salida de la política a su regreso en la campaña como candidata a la gubernatura de Hidalgo o como jefe delegacional de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

“Nos hablábamos por teléfono y siempre le seguí la pista y nos seguimos la pista intercambiando mucho información tuve siempre el seguimiento de su aspiración a ser gobernadora como lo reconstruyó en este libro en chingona, lo que cuento muchas cosas son asuntos que yo por fortuna guardaba en mi memoria y que solo debía revisar en en periódicos constatar si sucedieron en el año en que yo creía con los personajes que yo me acordaba y por supuesto también le pregunté a ella y a otros personajes que estuvieron cerca”, sentenció.

Sin embargo, Melgar contó que la mayor sorpresa la obtuvo cuando la encontró en la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) en febrero de 2023, pues conoció otra parte y es la cercanía que tenía con la oposición, por lo que se perfiló como la aspirante con mayor fortaleza para competir por la presidencia,

“Entonces me la topo en Madero (CDMX) y me llama la atención que es de una política que no tiene que ir camuflada, sino que la gente la abraza y la quiere fotos con ella y dije vaya, porque también se había dicho mucho que los políticos no debían ir, ¿no”, explicó.

Es por todo lo anterior, por su conocimiento y su cercanía que decidió crear un libro que recopilara, incluso, sus peleas con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y cómo se convirtió en la abanderada de la oposición.